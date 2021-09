LogPoint intègre un SOAR natif dans son offre SIEM

septembre 2021 par Emmanuelle Lamandé

Suite à l’acquisition de SecBI par LogPoint, la technologie SOAR et XDR de Sec-BI s’intégrera nativement à LogPoint pour offrir une plateforme d’opérations de sécurité de base et intégrée. Le SOAR sera proposé avec LogPoint 7.0 en décembre 2021 et l’option XDR sera introduite au deuxième trimestre 2022.