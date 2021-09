Lancement de Piwik PRO Core

septembre 2021 par Emmanuelle Lamandé

Après une phase de lancement en accès anticipé réussie, Piwik PRO Core, la nouvelle version gratuite de Piwik PRO Analytics Suite, est désormais disponible au grand public. Moins restrictive et dotée de davantage de fonctionnalités, l’offre est accessible aux entreprises, institutions et organismes éducatifs qui souhaitent analyser les parcours clients et utilisateurs sur leur site Internet, dans le respect de la protection des données personnelles.

Piwik PRO Core permet l’analyse de données Internet et mobiles, la gestion des balises et du consentement. La version gratuite de Piwik PRO Analytics Suite inclut une durée de rétention des données de 14 mois, 500 000 actions mensuelles et un accès libre aux données brutes. Les données collectées sont stockées sur des serveurs cloud sécurisés situés en Allemagne.

Les utilisateurs peuvent ainsi bénéficier d’un produit conçu en respect des normes en vigueur : des rapports et des tableaux de bord détaillés et prêts à l’emploi, ainsi que des rapports personnalisés, des tunnels de conversion, des flux utilisateurs et des modèles d’attribution multicanaux.

Les utilisateurs peuvent recueillir des données de première main issues de multiples sources en toute sécurité, ou encore ajouter et tester de nouveaux outils sur leurs sites Internet, tout en permettant aux visiteurs de garder le contrôle sur leurs préférences en matière de partage de données.