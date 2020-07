Nutanix désigné par Forrester comme leader en matière d’infrastructures hyperconvergées

juillet 2020 par Marc Jacob

Nutanix a été identifié comme un Leader dans le rapport The Forrester Wave : Hyperconverged Infrastructure du troisième trimestre 2020. Le rapport évaluait 11 fournisseurs de solutions HCI sur leur stratégie, leur présence sur le marché et leur offre actuelle. Nutanix s’est positionné comme un leader avec les meilleurs scores possible dans toutes les catégories.

Le rapport Forrester Wave cite que Nutanix a été classée comme leader pour sa vision de servir l’informatique d’entreprise au-delà de la seule hyperconvergence grâce à son innovation continue, ses investissements en R&D, sa forte dynamique commerciale, ses partenariats et l’acquisition de nouveaux clients dans tous les segments de marché et de toutes les régions.

Parmi les autres faits marquants du rapport, Nutanix est :

• Le fournisseur le mieux classé pour ses offres actuelles en matière de support de plateforme, de services de stockage, d’évolutivité, de facilité de gestion et d’exploitation.

• Le fournisseur le mieux classé pour sa présence sur le marché à travers ses partenaires et parmi les mieux classés pour sa base installée.

• Parmi les fournisseurs les mieux classés pour la stratégie en matière de retour d’information des clients et de stratégie produit. Cette annonce fait suite à la poursuite des efforts de Nutanix sur diverses priorités dont :

• L’expansion continue de la base de clients : Nutanix continue d’élargir son portefeuille de clients et a terminé le troisième trimestre de l’exercice 2020 avec 16 580 clients. En plus de sa présence croissante sur le marché, Nutanix continue de satisfaire les besoin de ses clients, en maintenant un taux de rétention de 97 %, un taux d’expansion net de 132 % en dollars et un Net Promoter Score (NPS) de 90.

• L’innovation de produits : Nutanix continue à se concentrer sur l’innovation, en annonçant récemment de nouvelles solutions permettant aux équipes informatiques de déployer, de mettre à jour et de dépanner des logiciels en mode cloud depuis n’importe où avec les solutions Foundation Central et Insights et Lifecycle Manager, toutes disponibles pour les clients HCI de Nutanix sans frais supplémentaires. La société a également récemment intégré de nouvelles fonctionnalités dans son logiciel HCI afin de simplifier la continuité des activités.

• La transition vers un mode facturation par abonnement : Atteignant 84 % de facturations par abonnement au troisième trimestre fiscal 2020, Nutanix a poursuivi sa transition vers un modèle commercial basé sur la souscription. Ces derniers résultats du Forrester Wave concordent avec d’autres études de marché indépendantes, qui concluent toutes que Nutanix est un leader incontesté sur le marché en pleine expansion de l’hyperconvergence, possédant une stratégie impressionnante qui favorise l’innovation sur les marchés des datacenter et du cloud.

Le rapport « Forrester Wave » constitue l’évaluation par le cabinet d’études Forrester des meilleurs produits sur un marché spécifique, évaluant les capacités de chaque fournisseur et sa stratégie produit pour répondre aux besoins actuels et émergents du marché. Cette étude rigoureuse comprend une évaluation approfondie des caractéristiques et de la technologie, des entretiens approfondis avec les clients, des démonstrations, un examen détaillés des capacités des produits, une enquête technique sur les feuilles de route, et une évaluation globale des stratégies de partenariat, de la préparation à la commercialisation, ainsi que de la solidité financière des entreprises.