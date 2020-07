Commvault reconnu comme leader du Magic Quadrant for Data Center Backup and Recovery Solutions de Gartner

juillet 2020 par Marc Jacob

Commvault est positionné comme leader du Magic Quadrant for Data Center Backup and Recovery Solutions de Gartner[1]. Selon l’organisme, Commvault a été ainsi évalué pour sa capacité d’exécution et l’exhaustivité de sa vision.

C’est la neuvième fois consécutive que Commvault est nommé leader dans cette évaluation du marché de la sauvegarde et de la restauration réalisée par Gartner.

En outre, la solution Commvault Complete™ Backup and Recovery a reçu les meilleurs scores pour tous les cas d’utilisation (dans les environnements physiques, virtuels et le cloud public) dans le rapport Critical Capabilities for Data Center Backup and Recovery Solutions[2] de Gartner, avec une note de 4,15 sur 5 pour l’utilisation en cloud public.

Commvault Complete™ Backup & Recovery est la solution la plus robuste du marché. Elle prend en charge la plus large gamme d’applications, de bases de données, d’environnements cloud public, de systèmes d’exploitation et d’hyperviseurs, de systèmes NAS et de baies de stockage primaire de tous les fournisseurs évalués par Gartner.

Selon Gartner, Commvault protège également plus d’instances de VM en cloud public que tous les autres fournisseurs évalués dans ce Magic Quadrant. Ce leadership est essentiel pour les clients qui continuent à migrer vers le Cloud et qui s’appuient sur Commvault pour protéger leurs workloads.

Gartner poursuit : « Un changement fondamental se produit sur le marché de la sauvegarde et de la restauration. Afin de pérenniser leur succès, les fournisseurs doivent être capables de répondre aux exigences héritées de la sauvegarde et de la restauration traditionnelles, tout en cherchant à étendre leur intégration et leur exploitation aux applications émergentes, aux hyperviseurs, aux snapshots et technologies de réplication, et aux cloud public. Les dirigeants veulent savoir comment ils vont pouvoir, à l’avenir, traiter les nouvelles exigences liées à la gestion de la restauration. On peut donc s’attendre à ce que les leaders fassent partie de la plupart des propositions de nouveaux achats et qu’ils aient un taux de réussite élevé dans l’obtention de nouveaux contrats. Pour autant, cela ne signifie pas qu’une part de marché importante suffise à elle seule à faire un leader. Ceux-ci sont des fournisseurs stratégiques, bien positionnés pour l’avenir, ayant réussi à répondre aux besoins des datacenters, quelles que soient leurs tailles ».

