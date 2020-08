Juniper nommé leader dans le classement Forrester portant sur les switches ouverts et programmables

août 2020 par Marc Jacob

Juniper Networks a été nommé leader dans le rapport Forrester Wave : Open, Programmable Switches for a Businesswide SDN. Cette nouvelle récompense fait suite à la récente nomination dans le classement datacenter de Gartner.

Forrester a sélectionné les leaders du marché des switches programmables ouverts pour les SDN professionnels sur la base de l’évaluation des forces et faiblesses de 12 fournisseurs sur 32 critères, regroupés en trois catégories : stratégie, offre et positionnement sur le marché. Juniper a obtenu 5/5 dans la catégorie "Positionnement sur le marché", qui comprend trois critères d’évaluation : base installée, ingénieurs et partenaires.