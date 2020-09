Nutanix annonce un partenariat avec Microsoft Azure

septembre 2020 par Emmanuelle Lamandé

Grâce à ce partenariat, Nutanix et Microsoft vont proposer :

Nutanix Clusters sur Azure : Dans le cadre de cette collaboration, les deux sociétés se concentreront sur l’extension de l’infrastructure cloud hybride de Nutanix à Azure. La collaboration comprendra le développement de nœuds prêts pour Nutanix sur Azure afin de supporter Nutanix Clusters et les services associés. Les clients qui exécutent des charges de travail sur les clusters Nutanix sur Azure bénéficieront d’Azure Hybrid Benefit, ainsi que de mises à jour de sécurité étendues. Ils pourront également déployer et gérer des instances d’Azure à partir de l’interface d’administration de Nutanix. Cela permettra aux clients d’exécuter des charges de travail hybrides de manière transparente entre clouds privés et publics sans avoir besoin de réarchitecturer leurs applications. Cette solution a pour but de laisser aux entreprises la flexibilité de choisir le cloud approprié pour chaque charge de travail et d’éliminer les défis opérationnels et techniques de la gestion d’environnements multiples.

Approvisionnement et support sans coutures : Microsoft et Nutanix vont collaborer pour offrir aux clients une expérience de vente et de support transparente. Les clients de Microsoft Azure pourront utiliser leurs crédits Azure existants, dans le cadre de l’engagement de consommation de Microsoft Azure (MACC), pour acheter des logiciels Nutanix. De leur côté, les clients de Nutanix pourront porter leurs licences existantes vers Nutanix Clusters on Azure ou consommer les logiciels Nutanix en mode “à la demande” via la place de marché Azure MarketPlace, permettant ainsi un mouvement sans friction entre le cloud privé et le cloud public Azure. En outre, pour offrir aux clients une expérience hybride de bout en bout, Nutanix et Microsoft Azure s’associeront pour fournir un support à la clientèle.

Intégration avec Azure Arc : Nutanix et Microsoft permettront également de gérer les serveurs, les conteneurs et les services de données sur la plate-forme hyperconvergée (HCI) de Nutanix - sur site ou dans Azure -, par le biais de la console de gestion Azure Arc. Cette intégration permettra aux clients d’étendre les principaux services Azure à leur environnement Nutanix, notamment la gestion des serveurs Azure Arc, des conteneurs Azure Arc et des services de données Azure Arc. Elle permettra aussi d’adopter les meilleurs pratiques Azure on-premises et d’étendre partout la couverture de sécurité d’Azure.

Toutes ces fonctionnalités et capacités sont actuellement en cours de développement, et testées en avant-première par certains clients.