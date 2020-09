Rahi Systems et Infinidat annoncent un partenariat stratégique

septembre 2020 par Emmanuelle Lamandé

Les modèles basés sur la flexibilité des coûts présentés par les deux partenaires permettent une plus grande agilité dans la planification de la capacité de données (capacity planning) et dans la gestion de ces dernières.

Par exemple, si une entreprise a besoin de 300 téraoctets de stockage, Rahi Systems et Infinidat déploieront en fait 1 pétaoctet sur site, mais le client ne fera l’acquisition que des 300 To initiaux dont il a besoin. Il s’agît bien de la capacité à la demande (COD), en fonction de la croissance des besoins de stockage de l’organisation, les niveaux de facturation peuvent alors être adaptés en conséquence. Cela offre à une entreprise l’avantage supplémentaire de pouvoir répondre immédiatement à ses besoins en matière de stockage de données. Les clients peuvent ainsi accéder à la capacité exacte dont ils ont besoin, à la hausse comme à la baisse.