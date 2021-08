Nutanix annonce la disponibilité de Nutanix Mine avec Commvault

août 2021 par Marc Jacob

Dans un article de blog publié hier Nutanix vient d’annoncer la disponibilité de Nutanix Mine™ with Commvault®. Cette nouvelle solution offre une plateforme de protection des données simple et intelligente qui fournit des services de sauvegarde et de récupération efficaces, quel que soit l’endroit où résident les données, afin que l’on puisse maintenir une activité en toutes circonstances.

Nutanix Mine with Commvault réunit les meilleures caractéristiques de la Nutanix Cloud Platform (simple, résiliente, évolutive et sécurisée) avec le logiciel de protection des données Commvault, dans une seule solution clé en main pour les besoins de sauvegarde et de récupération les plus exigeants des clients. Nutanix Mine with Commvault vise à rendre la sauvegarde et la récupération simples, intelligentes et invisibles et permet aux clients de :

Respecter les accords de niveau de service RTO/RPO les plus stricts avec une cohérence stricte.

Réunir la sauvegarde, la récupération et l’archivage dans une seule solution clé en main.

Se connecter de manière transparente au cloud public pour la conservation des données à long terme.

Évoluer au fur et à mesure que l’empreinte de données de l’entreprise augmente

Améliorer la posture de sécurité en combinant la sécurité de la plateforme renforcée de Nutanix avec la détection d’anomalies, l’air-gapping et la validation des données intégrés à Commvault et pilotés par l’IA et le machine learning.

Se protéger contre les ransomwares en combinant la capacité Nutanix Mine WORM pour des sauvegardes immuables avec les multiples couches de protection de Commvault.

Rationaliser l’expérience du support client