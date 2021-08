Digital Guardian propose une solution de prévention des pertes de données pour Microsoft Teams

août 2021 par Marc Jacob

La solution primée Endpoint DLP de Digital Guardian est désormais intégrée en toute fluidité à Teams, ce qui permet aux organisations :

● D’améliorer la visibilité et le contrôle des points de terminaison dans les messages et les fichiers partagés de Teams pour une protection maximale contre les menaces internes et les pertes de données associées.

● D’appliquer des libellés de sensibilité Microsoft Information Protection aux documents confidentiels dans Teams afin d’optimiser leurs investissements existants en matière de sécurité.

● D’assurer la conformité avec des réglementations rigoureuses en matière de protection des données et les lois gérant la vie privée, notamment le GDPR et le PCI DSS.

En plus d’offrir une visibilité en quasi-temps réel sur les données, Digital Guardian analyse tous les messages de Teams et leurs pièces jointes, les compare aux politiques DLP établies et alerte les équipes de sécurité en cas de violation. Il est important de noter que Digital Guardian DLP for Microsoft Teams effectue des recherches par mots-clés dans tous les messages et pièces jointes, ce qui permet d’élargir le contexte des menaces internes potentielles. Après avoir identifié les incidents à risque majeur, la solution de remédiation automatisée supprime les messages ou les pièces jointes qui violent la politique de traitement et de protection des données de l’organisation. En plus de son ergonomie et de sa capacité d’action inégalées, Digital Guardian permet un examen manuel des violations de politiques, ce qui donne aux analystes de sécurité la possibilité d’exécuter des remédiations en fonction des besoins.

Digital Guardian DLP for Teams est disponible dès maintenant en tant que module complémentaire pour tous les clients de Digital Guardian par l’intermédiaire de partenaires certifiés ou sur Azure Marketplace.