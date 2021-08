McAfee Entreprise présente MVISION Private Access

août 2021 par Marc Jacob

McAfee Entreprise annonce McAfee MVISION Private Access, une approche intégrée qui permet un accès granulaire Zero Trust et étend les capacités de protection des données et de gestion contre les menaces aux applications privées hébergées dans des environnements informatiques hybrides.

De nombreuses entreprises continuent de developper la possibilité de travailler à distance, dans un contexte où la pandémie de COVID-19 ralentit progressivement dans certaines régions. Le bureau physique d’autrefois a été remplacé par un environnement de travail hybride, où les employés s’appuient de plus en plus sur le cloud pour un accès aux données via des connexions domestiques haut débit et à faible latence, et une collaboration optimale.