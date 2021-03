Nutanix annonce la disponibilité de Azure Arc-Enabled Kubernetes sur sa plateforme HCI

mars 2021 par Marc Jacob

La disponibilité d’Azure Arc-Enabled Kubernetes va aider les entreprises natives du cloud qui cherchent à accéder rapidement au cloud hybride avec Kubernetes. Nutanix HCI est une base solide pour Kubernetes, et Karbon permet aux utilisateurs de configurer, déployer et gérer les clusters Kubernetes très simplement et rapidement. Les clients d’Azure peuvent aussi étendre leur investissement Azure et leur expérience utilisateur à leurs datacenters sur site. Cette configuration de cloud hybride offre aux utilisateurs beaucoup plus de flexibilité dans la mise à l’échelle et la migration des charges de travail natives du cloud, ainsi que la possibilité de surveiller tous les clusters et de gérer les politiques via une interface unique.

Nutanix Karbon est désormais validé techniquement pour l’exécution de clusters Kubernetes compatibles avec Azure Arc. Grâce à Azure Arc, les clients Azure peuvent désormais étendre de manière transparente les services de données et les capacités de gestion d’Azure à leurs clusters Kubernetes sur site. Nutanix Karbon s’accompagne en outre du trio de solutions de stockage de Nutanix, Files, Volumes et Objects, qui constituent la base d’une pile Kubernetes d’entreprises sur site prête à être intégrée dans une configuration multicloud.