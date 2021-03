Pexip lance Pexip Private Cloud

mars 2021 par Marc Jacob

Pexip annonce le lancement de Pexip Private Cloud, une nouvelle solution de déploiement pour sa plateforme de vidéoconférence. Le Pexip Private Cloud offre aux clients la facilité et l’évolutivité d’un cloud partagé avec le contrôle, la sécurité et la confidentialité d’une solution auto-hébergée. Cette solution est essentielle pour les secteurs soumis à une stricte conformité réglementaire, notamment la finance, la santé et les services gouvernementaux. Il s’agit d’une offre unique sur le marché, qui n’est disponible sur aucune autre solution de vidéoconférence basée sur le cloud.

La nouvelle offre Pexip Private Cloud s’appuie sur la gamme existante de solutions de déploiement flexibles de Pexip, allant de l’auto-hébergement du client (sur site ou dans le nuage) à une solution SaaS complète. Pexip prévoit que Pexip Private Cloud a le potentiel de réduire de manière significative les cycles de vente classiques par rapport aux ventes plus traditionnelles sur site, car il élimine la nécessité pour le client de se procurer, d’installer et d’exploiter ses serveurs physiques ou virtuels, ainsi que de gérer la capacité d’extension.

« Le lancement du Cloud privé de Pexip arrive à un moment idéal pour répondre à une demande réelle du marché que Frost & Sullivan a suivie. Les grandes entreprises ont été réticentes à passer au cloud en raison de problèmes de confidentialité et de contrôle des données. Le nouveau Pexip Private Cloud s’attaque directement à ce problème. Il sera intéressant de surveiller l’effet de cette solution unique de vidéoconférence sur l’accélération des migrations vers le cloud », déclare Rob Arnold, analyste principal chez Frost & Sullivan.

L’augmentation du volume de travail à distance continue de mettre à rude épreuve l’infrastructure traditionnelle des clients, et les exigences strictes en matière de confidentialité et de sécurité font que d’autres se sentent coincés dans des solutions sur site. Dans le même temps, les clients recherchent la possibilité d’activer des services de vidéoconférence étendus le jour même, et non des semaines plus tard. Le Cloud privé de Pexip résout le dilemme entre les solutions sur site et le Cloud public en permettant aux entreprises d’ajouter de la capacité sur un site ou de l’étendre à d’autres sites dès la mise en place de la solution à partir du tableau de bord. Cette nouvelle offre de déploiement aidera les clients à accélérer leur migration vers le cloud en offrant le niveau de sécurité robuste requis par les grandes organisations, combiné à une configuration rapide et à une mise à l’échelle intelligente pour répondre aux besoins organisationnels sur mesure.

Le Cloud privé de Pexip sera initialement hébergé sur la plateforme Google Cloud, et étendu à la plateforme Microsoft Azure en 2021.