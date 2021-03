Disponible sur AWS Marketplace, la plateforme Trend Micro Cloud One simplifie la protection des applications Cloud

mars 2021 par Marc Jacob

Trend Micro Incorporated annonce la disponibilité de sa plateforme de services de sécurité Cloud One sur l’AWS Marketplace, répondant ainsi aux besoins des organisations qui construisent dans le Cloud sur Amazon Web Services (AWS). Trend Micro Cloud One est conçue pour protéger les principaux environnements basés dans le Cloud avec des services pensés pour les applications, le réseau, les workloads, le stockage de fichiers, les conteneurs et la posture de sécurité dans le Cloud.

Selon une récente étude Gartner[1], « les entreprises mettent de plus en plus en œuvre des architectures de datacenters hybrides, avec des workloads couvrant des fournisseurs IaaS on-premise et dans le Cloud public, mais aussi des implémentations basées sur des conteneurs exploitant des fonctions serveless. Cependant, les applications souples de type "Cloud-native" ont des exigences de sécurité uniques, très différentes de celles destinées aux utilisateurs finaux. Si l’on souhaite bénéficier de la vitesse et du dynamisme de ces environnements, et profiter ainsi des opportunités offertes par le Cloud public en toute sécurité, il convient donc d’utiliser des solutions de protection des workloads conçues pour répondre spécifiquement à ces exigences. »

De nombreuses entreprises sont aujourd’hui, même à minima, présentes dans le Cloud, notamment en s’orientant vers les conteneurs et les déploiements serverless. L’intégration entre AWS et Trend Micro offre à ces derniers la souplesse nécessaire pour activer les fonctionnalités dont ils ont besoin, au moment où ils en ont besoin. Ils peuvent ainsi se concentrer sur leur cœur de métier tout en étant assurés que la sécurité est provisionnée automatiquement.

Trend Micro reprend le modèle d’acquisition en libre-service et de paiement à l’usage proposé par AWS, qui simplifie la migration vers le Cloud, de la négociation des volumes aux intégrations d’API. Les clients peuvent ainsi se reposer sur une sécurité flexible tout au long du développement de leurs applications, et ce sans surcharger les équipes sécurité.

Pour les entreprises, la pérennisation d’un investissement est une décision clé, qui profitera à la fois aux équipes de sécurité, aux développeurs et aux équipes d’approvisionnement. Dans un contexte où la transformation numérique se poursuit, voire s’accélère, ce modèle flexible de paiement à l’usage permet d’utiliser chaque service autant que nécessaire, à tout moment et sans avoir à gérer plusieurs abonnements.