Nozomi Networks lance une plateforme SaaS dédiée à la cybersécurité OT et IoT

mars 2021 par Marc Jacob

Nozomi Networks Inc. annonce le lancement de Vantage™, sa solution cloud innovante en matière de sécurité et de visibilité réseau OT et IoT, conçue pour répondre aux exigences très changeantes des infrastructures compatibles avec l’IoT. Vantage offre une solution inédite en matière de sécurité et de visibilité avec un niveau de qualité digne des produits Nozomi Networks et une évolutivité sans limites grâce à la puissance d’une solution SaaS. Elle permet de protéger au sein d’une plateforme unique tous les actifs OT, IoT, IT, en edge et dans le cloud, quel que soit le lieu où ils se trouvent.

Selon Gartner, le marché des solutions SaaS va atteindre 115 milliards d’euros d’ici 2022, à mesure que les entreprises poursuivent leur transition depuis un modèle de licences logicielles sur site vers des solutions SaaS par abonnement. Cette tendance concerne tout autant l’OT que l’IT. Aujourd’hui, la sécurité OT fait partie intégrante des solutions de sécurité numérique complètes qui accompagnent la transformation numérique.

Vantage constitue pour le secteur une étape cruciale de progression de la visibilité et de la sécurité réseau sur l’ensemble des environnements IT, OT et IoT next-gen. Son architecture SaaS, sa haute capacité de mise à l’échelle et son analytique très performante offrent des avantages indéniables.

• Visibilité améliorée : Vantage offre une vue unique et une modélisation du réseau pour permettre aux clients de visualiser immédiatement l’ensemble de leurs actifs OT et IoT répartis dans le monde entier.

• Capacités de détection et de monitoring centralisées : La visibilité à l’échelle de l’entreprise fournie par Vantage permet de voir instantanément l’ensemble des actifs OT et IoT, des schémas d’activité et des risques sur les réseaux. Les clients peuvent repérer rapidement les cybermenaces, les risques et les anomalies afin d’améliorer leur temps de réaction.

• Prise de conscience en temps réel : Grâce à la mise à jour en continu de Threat Intelligence, Vantage repère les vulnérabilités sur tous les systèmes et génère des alertes pour avertir d’une activité malveillante en utilisant les technologies de détection par signatures ou basées sur le comportement. Sa solution Asset Intelligence garantit une détection précise des anomalies pour permettre aux clients de réagir rapidement face aux menaces et aux irrégularités liées aux processus concernant l’OT et l’IoT avant toute perturbation de l’activité.

Intégration simple, rentabilité et mise à l’échelle : Vantage s’appuie sur l’expertise industrielle approfondie de Nozomi Networks et met à contribution son écosystème de partenaires d’élite composé de fabricants d’équipements d’origine (OEM) et de fournisseurs IT traditionnels pour permettre aux entreprises de maîtriser le TCO grâce à des intégrations rationalisées en matière de cybersécurité. L’offre SaaS est facile à mettre à l’échelle sur des environnements multifournisseurs et permet de centraliser la sécurité, la visibilité et le monitoring de l’ensemble des actifs pour une meilleure cyber-résilience. La tarification par abonnement facilite l’évolutivité et la maîtrise des coûts à mesure que les exigences des clients évoluent.