Entrust lance sa solution logicielle cloud Adaptive Issuance IIDaaS

mars 2021 par Marc Jacob

Entrust annonce sa solution Adaptive Issuance IIDaaS (Instant ID as a Service). Ce logiciel offre un moyen simple, sécurisé, adaptable et efficace d’émettre des identifiants physiques et numériques via une plate-forme unique, simple d’utilisation.

Alors que la décentralisation croissante des entreprises suscite de nouvelles exigences pour sécuriser la gestion et l’émission à distance des identifiants, la pression monte également pour préserver une circulation sûre des données, notamment celles contenues dans les identifiants physiques et numériques. Conçue pour le monde dynamique d’aujourd’hui et de demain, la solution Adaptive Issuance IIDaaS facilite l’émission d’identifiants sécurisés pour des citoyens, étudiants ou employés à travers le monde. Fonctionnant en collaboration avec la vaste gamme d’imprimantes bureautiques Entrust (qu’il s’agisse de systèmes à grande vitesse ou de modèles économiques pour de faibles volumes), le logiciel IIDaaS exploite la simplicité, la sécurité et la sophistication des services cloud Entrust pour délivrer des identifiants physiques ou numériques à un ou plusieurs appareils, par exemple pour des étudiants de faculté ou des QR Codes sur mobile pour des employés sur des sites distribués.

Parmi les principaux avantages du logiciel Adaptive Issuance IIDaaS :

• Identifiants physiques et numériques : le logiciel permet d’émettre simultanément un identifiant physique (carte/badge) et numérique (QR Code pour mobile).

• Disponibilité du service : les entreprises peuvent compter sur la disponibilité éprouvée du service (99,9 %) pour tous leurs besoins en matière d’émission d’identifiants.

• Robuste infrastructure de support : Entrust offre un support technique à ses partenaires, ainsi que des documents et vidéos de formation en ligne, intuitifs et simples d’utilisation, afin de réduire les freins à l’adoption.

• Évolutivité : reposant sur le cloud Amazon Web Services (AWS), la solution IIDaaS peut voir sa capacité évoluer suivant les besoins de toute entreprise.

• Configuration en fonction de l’évolution des besoins : le riche jeu de fonctionnalités et la gestion de base de données s’adaptent aux changements des règles de sécurité.

• Protection et sécurité des données : la solution est hébergée en toute sécurité dans le cloud AWS et Entrust assure le chiffrement de bout en bout de l’ensemble des données en mouvement et au repos.

• Audits de sécurité indépendants : des audits de sécurité poussés, comprenant notamment des tests de pénétration et autres, sont réalisés chaque année par des entreprises tierces.