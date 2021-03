Cloudflare lance un service de navigation Zero Trust

mars 2021 par Marc Jacob

Cloudflare, Inc. lance Cloudflare Browser Isolation. Ce nouveau service Zero Trust rend la navigation sur Internet plus sûre et plus rapide au quotidien pour toutes les entreprises, où que se trouvent leurs employés. À l’heure où le personnel des entreprises travaille directement dans des navigateurs, Cloudflare Browser Isolation veille à sa sécurité en créant un écart entre les appareils des utilisateurs finaux et les menaces potentielles, bloquant ainsi tous les logiciels malveillants et rançongiciels. De plus, Cloudflare Browser Isolation est incroyablement rapide et ressemble à une navigation native, de sorte que les entreprises n’ont plus à sacrifier les performances pour la sécurité.

Les employés utilisent chaque jour des navigateurs pour effectuer leur travail et accéder à des applications essentielles telles que leur messagerie, les appels vidéo, Google Docs, DocuSign, Workday et bien d’autres. C’est pourquoi les navigateurs sont devenus l’une des sources d’attaques les plus importantes et les plus complexes pour toutes les entreprises. Sans services d’isolation de navigateur, les entreprises peinent à empêcher ces menaces d’infiltrer les appareils sans compromettre la productivité de leurs employés, ainsi que la possibilité pour eux de travailler dans leurs applications habituelles. Cloudflare Browser Isolation exécute la session de navigateur des utilisateurs dans le Cloud, afin que les menaces ne puissent jamais atteindre leurs appareils. Et puisque la solution est conçue autour du réseau mondial de Cloudflare, l’expérience de navigateur distant est rapide, sécurisée et semblable à celle d’un navigateur classique pour le personnel, où qu’il se trouve.

Les solutions d’isolation de navigateur actuellement disponibles sont souvent lentes et peu pratiques, et entraînent des pertes de productivité pendant la décompression et l’inspection des pages web ou la retransmission à l’utilisateur d’un enregistrement consommant beaucoup de bande passante. Le fonctionnement de Cloudflare Browser Isolation est fondamentalement différent, grâce au réseau mondial de Cloudflare, présent à moins de 100 millisecondes pour 99 % de la population connectée à Internet dans les pays développés. La solution exécute la page web originale dans le Cloud et utilise une technologie brevetée pour créer une réplique exacte de la page sur l’appareil de l’utilisateur. Contrairement à un flux de pixels, la réplique de la page est affichée si rapidement que l’expérience s’apparente à celle d’un navigateur classique. L’expérience de l’utilisateur est ainsi parfaitement fluide, et la solution crée un écart séparant l’appareil des menaces potentielles.

Grâce au service de navigation Zero Trust de Cloudflare, les entreprises peuvent également :

● Bloquer automatiquement les logiciels malveillants : Cloudflare Browser Isolation protège automatiquement les utilisateurs contre les attaques zero-day et les logiciels malveillants en créant un écart entre le navigateur de l’utilisateur et le point de terminaison, protégeant ainsi les appareils et les réseaux contre l’exploitation de leurs vulnérabilités et les attaques.

● Protéger automatiquement les employés : Cloudflare Browser Isolation isole automatiquement les sites web à haut risque en se basant sur les informations issues des données sur les menaces collectées par Cloudflare.

● Bénéficier d’une sécurité renforcée, quelle que soit la taille de l’entreprise ou de son service informatique : la technologie d’isolation de navigateur est habituellement réservée aux grandes entreprises dotées de réseaux matures et d’équipes informatiques expérimentées. Cloudflare Browser Isolation est accessible à toutes les organisations, quelle que soit leur taille, via Cloudflare for Teams.

● Protéger toutes les couches du réseau : l’intégration de Cloudflare Browser Isolation à la suite Cloudflare for Teams assure la sécurité de bout en bout, l’isolation et le contrôle des identités sur toutes les couches du réseau d’entreprise, sans qu’il soit nécessaire d’interconnecter des solutions dédiées disparates.

● Bénéficier de performances constantes, quel que soit l’endroit : les sessions de navigateur s’exécutent dans des environnements sécurisés dans les datacenters de Cloudflare, présents dans plus de 200 villes du monde entier, plaçant ainsi le navigateur distant à quelques millisecondes seulement de l’utilisateur pour lui offrir une expérience semblable à celle d’un navigateur web local.

● S’affranchir des concessions en matière de performances qu’imposent les solutions d’isolation de navigateur existantes, qui ne s’exécutent pas depuis la périphérie du réseau : contrairement aux anciens navigateurs distants, qui transmettent à l’utilisateur une version lente et poussive d’une page web, Cloudflare Browser Isolation utilise la technologie NRV (Network Vector Rendering) pour créer une réplique exacte de la page sur son appareil, puis diffuse cette réplique si rapidement que l’expérience s’apparente à celle d’un navigateur normal.