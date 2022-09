Tanium rejoint Microsoft Intelligent Security Association (MISA)

août 2022 par Marc Jacob

Alors que le travail hybride et d’autres transformations numériques étendent les actifs informatiques et les surfaces d’attaque des organisations, les clients bénéficient de la consolidation des plateformes de sécurité pour assurer de manière plus transparente la sécurité, les performances et l’automatisation, sans complexité inutile ni lassitude liée aux alertes.

Tanium a été nommé pour adhérer à la MISA, après son intégration avec Microsoft Sentinel, qui sera prochainement disponible via le hub de contenu Sentinel. Actuellement, Tanium est disponible dans Microsoft Commercial Marketplace, un magasin en ligne qui offre des applications et des services à utiliser sur Azure. Les clients peuvent acheter et se procurer Tanium directement via Microsoft Commercial Marketplace et appliquer cet achat au programme Microsoft Azure Consumption Commitments (MACC). Tous les jours, des clients Tanium du monde entier profitent de la plateforme Azure cloud, y compris du déploiement et de l’approvisionnement simplifiés, pour accélérer leurs stratégies de sécurité.

Ensemble, les intégrations de Tanium à la technologie Microsoft garantissent aux clients la capacité à gérer et à sécuriser leur parc informatique, depuis le Cloud jusqu’à la périphérie, y compris la traque active des menaces, une restauration plus rapide et une correction en temps réel, ainsi que la livraison automatisée de données en temps réel détaillées.