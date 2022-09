NetApp s’associe à VMware et AWS

août 2022 par Marc Jacob

NetApp® en collaboration avec VMware, Inc. et Amazon Web Services (AWS), annonce la disponibilité générale d’Amazon FSx pour NetApp ONTAP avec VMware Cloud on AWS, le premier et le seul service de stockage cloud AWS natif certifié et pris en charge en tant que banque de données supplémentaire pour VMware Cloud on AWS.

Grâce à ce nouveau service de stockage de données, les entreprises peuvent déplacer rapidement, facilement et à moindre coût leurs charges de travail exigeantes en données vers VMware Cloud on AWS. Cela permet aux organisations de faire évoluer le stockage cloud indépendamment du calcul cloud pour optimiser les coûts, déployer de nouvelles applications modernes avec la vitesse et l’évolutivité du cloud et maximiser la valeur de leurs investissements informatiques existants. En outre, les entreprises peuvent accéder aux riches avantages de gestion, de protection et d’efficacité des données d’ONTAP utilisés par près de vingt mille clients VMware s’exécutant sur site aujourd’hui.

Les nouveaux avantages de cette offre certifiée et prise en charge incluent l’amélioration :

Vitesse : migrer les charges de travail vSphere sur site exigeantes en données avec le stockage NetApp ou d’un fournisseur tiers vers VMware Cloud on AWS avec une complexité réduite, en tirant parti d’une migration VMware vers VMware cohérente pour les charges de travail combinée à la vitesse, aux performances et à la simplicité d’ONTAP via Amazon FSx pour NetApp ONTAP.

Contrôle des coûts : faire évoluer le calcul VMware Cloud indépendamment du stockage cloud pour optimiser les coûts à grande échelle pour les charges de travail exigeantes, combiné aux riches fonctionnalités d’efficacité des données d’ONTAP pour contrôler les coûts à grande échelle, y compris la déduplication, la compression, le compactage et le provisionnement fin.

Efficacité : tirer parti des investissements existants dans les ressources centrées sur VMware, y compris les personnes, les processus et les technologies sur site et dans le cloud, pour assurer la cohérence des opérations.

En outre, les partenaires de NetApp, VMware et AWS peuvent bénéficier de cette innovation pour étendre leurs offres actuelles autour de VMware Cloud de plusieurs manières :

Débloquer de nouvelles activités pour les charges de travail hybrides et natives du cloud en éliminant les obstacles financiers à la migration des charges de travail d’entreprise grâce au dimensionnement correct du calcul cloud et du stockage cloud.

Étendre les services cloud existants en aidant les clients à planifier, concevoir, déployer et optimiser les solutions d’entreprise hybrides et cloud natives pour les charges de travail exigeantes en données.

Réduire les risques pour leurs clients grâce aux solutions cloud intégrées et prises en charge de NetApp et VMware pour aider les clients à migrer, étendre ou protéger les charges de travail d’entreprise vers le cloud en toute confiance.

Amazon FSx for NetApp ONTAP fournit un stockage partagé entièrement géré sur AWS avec les fonctionnalités d’accès et de gestion des données populaires d’ONTAP. La solution permet aux entreprises de migrer facilement des applications et de les exécuter sur AWS, grâce aux workflows de stockage et aux capacités de gestion des données d’ONTAP, quel que soit leur fournisseur de stockage sur site.

Le service de stockage supplémentaire Amazon FSx for NetApp ONTAP pour VMware Cloud on AWS est disponible dès aujourd’hui.