Nouveau partenariat entre la Gendarmerie maritime (GMar) et l’association « France Cyber Maritime » au profit de la cyber sécurité

juin 2021 par Marc Jacob

La CyberGendMar réalise des enquêtes judiciaires à caractère cyber auprès de tout acteur maritime, à terre comme en mer. Répartis au sein des unités, 43 correspondants experts en nouvelles technologies (N’Tech), travaillent avec différents acteurs des domaines maritime et portuaire (Maritime Information Cooperation and Awareness Center – MICA Center, le centre d’expertise français dédié à la sûreté maritime, à compétence mondiale – et le Centre de lutte contre les criminalités numériques).