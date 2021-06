Capgemini et TEHTRIS signent un accord de partenariat

juin 2021 par Marc Jacob

Le nombre d’attaques informatiques augmente depuis le début de la crise sanitaire : l’ANSSI indique avoir traité quatre fois plus d’attaques par rançongiciels[2]entre 2019 et 2020[3]. Le télétravail rend en effet les entreprises et les services publics davantage vulnérables aux cyberattaques, les postes de travail des collaborateurs sont exposés hors du périmètre protégé de l’entreprise, et les bonnes pratiques de sécurité sont mises à mal par la distance.

Pour faire face à cette recrudescence de cyberattaques, les équipes de TEHTRIS et cybersécurité de Capgemini et de Sogeti, marque du groupe Capgemini, lancent une offre accessible et facilement déployable de détection des attaques informatiques et réaction automatisée reposant sur les toutes dernières avancées technologiques. Cette offre est notamment adaptée à la protection contre les attaques par rançongiciels qui se propagent à l’encontre des entreprises et organisations de toute taille. Les administrations publiques et entreprises de taille moyenne sont des cibles privilégiées des attaquants alors même qu’elles disposent souvent de ressources financières et humaines limitées pour les affronter et que les attaques contemporaines exigent une capacité de réaction immédiate.

Les deux partenaires proposent ainsi conjointement un ensemble d’outils et de fonctionnalités destinés à détecter et bloquer les activités malveillantes les plus sophistiquées. Cette offre de surveillance 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 se caractérise par sa facilité et rapidité de déploiement grâce à la solution innovante de détection des attaques, eXtended Detection and Response (XDR) de l’éditeur français combinée au service d’analyse et de remédiation des équipes spécialisées en cybersécurité du groupe Capgemini en France.

Les principales fonctionnalités sont :

• La détection et la neutralisation automatique en temps réel des menaces avancées ou inconnues, grâce à l’intelligence artificielle et aux robots autonomes. Les agents EDR (Endpoint Detection and Response) garantissent une réactivité instantanée aux menaces visant les postes de travail et les serveurs, tandis que le SIEM (Security Information and Event Management) assure la corrélation de l’ensemble des événements de sécurité du Système d’Information.

• L’accès à un service de supervision et de détection s’appuyant sur l’expérience reconnue de Capgemini (qualifiée par l’ANSSI Prestataire de Détection d’Incident de Sécurité) en matière de Cyber Defense Center (CDC)[4].