Nouveau forfait Essentials de Dashlane

avril 2021 par Marc Jacob

Dashlane dévoile son nouveau forfait Essentials, qui permet de mieux répondre aux besoins de chacun en matière de gestion de mots de passe. Basé sur les retours des utilisateurs et s’appuyant sur sa célèbre offre gratuite, Essentials présente une nouvelle alternative aux utilisateurs de Dashlane : un abonnement mensuel à prix abordable pour stocker, sécuriser et accéder à un nombre illimité de mots de passe sur deux appareils, et bien d’autres fonctionnalités. Essentials et les autres forfaits Dashlane sont disponibles sur le site.

Dashlane est depuis longtemps réputée pour sa fonctionnalité exceptionnelle de remplissage automatique, son architecture brevetée “zéro knowledge" et pour être l’un des gestionnaires de mots de passe les plus faciles à utiliser aussi bien pour les particuliers que pour les entreprises. Récemment, Dashlane a renforcé sa technologie de remplissage automatique grâce au machine learning afin de fournir à ses utilisateurs l’expérience la plus rapide et la plus précise disponible sur le marché. Ces fonctionnalités clés sont au cœur de l’expérience Dashlane et feront toujours partie intégrante de tous nos forfaits, qu’il s’agisse des versions Free, Essentials, Premium ou Family.

Le nouveau forfait Essentials offre les fonctions indispensables d’un gestionnaire de mots de passe au prix le plus abordable possible, et permet aux utilisateurs de stocker, sécuriser et accéder à leurs mots de passe et informations personnelles pour un nombre illimité de comptes sur deux appareils (c’est-à-dire un téléphone et un ordinateur). Après le lancement de sa version améliorée en mode bêta, Password Changer, la fonctionnalité de création de mots de passe à usage unique de Dashlane, sera également disponible dans le plan Essentials. Password Changer permet aux utilisateurs de se connecter en toute simplicité sur les sites web compatibles, de générer des mots de passe forts et uniques, puis de modifier ces mots de passe en un seul clic. La fonctionnalité Notes sécurisées, qui permet de stocker des informations sensibles en texte brut telles que les clés privées de logiciels ou les mots de passe Wi-Fi, complète la liste des fonctionnalités incluses dans le forfait Essentials.

Le nouveau forfait Essentials emboîte le pas à un certain nombre d’innovations inédites récemment annoncées par Dashlane. La nouvelle expérience Web de Dashlane, renforcée par les applications iOS et Android, offre des performances largement supérieures à celles de l’application de bureau en termes de remplissage automatique et d’expérience utilisateur. En moyenne, l’extension reconnaît les formulaires en ligne en 15 millièmes de seconde, un seuil bien plus rapide que les 100 millièmes de seconde suffisants pour avoir une impression de temps réel. En outre, grâce à ses nouvelles améliorations en matière de machine learning, Dashlane a également amélioré la précision de reconnaissance des formulaires, jusqu’à 92 % de réussite sur les sites Web en anglais, français et allemand.

Les utilisateurs de Dashlane peuvent choisir entre des options de paiement annuel (1,99 €/mois) ou mensuel (2,49 €/mois, sans engagement) avec le nouveau plan Essentials. Pour plus d’informations, veuillez visiter cette page.