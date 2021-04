Atempo annonce la disponibilité de Miria 2021

avril 2021 par Marc Jacob

De plus en plus confrontés à un flux croissant de données, les secteurs tels que la recherche, l’industrie ou encore la production audiovisuelle nécessitent des solutions adaptées. Atempo, éditeur de solutions pour la protection des données et du patrimoine numérique professionnel, annonce la disponibilité de Miria 2021, sa plateforme logicielle dédiée à la gestion de très grands volumes de données non structurées.

La transformation numérique révolutionne aujourd’hui tous les secteurs d’activité, et génère des quantités exponentielles de données. Selon IDC, le volume mondial de données sera multiplié encore par 3,7 entre 2020 et 2025, puis par 3,5 tous les cinq ans jusqu’en 2035, pour atteindre la somme vertigineuse de 2 142 zettaoctets. Au-delà de la production et de la collecte de ces données, se pose la question de leur protection et de la gestion de leurs cycles de vie. Grâce à Miria, Atempo relève ces nouveaux défis et accompagne les entreprises dans la protection, le déplacement et la migration de ces grands volumes de données non structurées.

Des nouvelles fonctionnalités majeures pour répondre aux besoins des entreprises en matière de protection, de déplacement et de disponibilité des données

Pour aider les entreprises à optimiser la gestion des flux croissants de données, Atempo a apporté des améliorations majeures à sa solution Miria et a renforcé ses partenariats technologiques afin de rendre disponible sa solution robuste capable de gérer des milliards de fichiers de données non structurées sur un plus grand nombre de plateformes de stockage.

Parmi les principales fonctionnalités de cette nouvelle version Miria 2021, relevons entre autres :

• Une capacité de stockage Cloud/Objet source plus étendue : capable depuis plusieurs années de gérer les stockages cloud secondaires en tant que destination des données, Miria a su s’adapter aux nouveaux usages et aux besoins croissants des entreprises cherchant à déplacer leurs données situées dans le cloud pour les rapatrier sur site « reverse cloud » ou les déplacer sur un autre service cloud. Aujourd’hui Miria 2021 vient compléter son offre de support du stockage cloud source avec l’ajout des plateformes suivantes : Microsoft Azure, Google Cloud Storage, et Swift, couvrant désormais la majeure partie des fournisseurs cloud du marché.

• Intégrité des données en migration : Pour certains secteurs industriels sensibles où on observe de nombreuses contraintes juridiques en matière de traitement des données, il est impératif de disposer d’une garantie d’intégrité. Garantir celle-ci pendant la migration est un premier pas, mais il est essentiel de pouvoir justifier d’une traçabilité complète. Pour ce faire, Miria 2021 s’enrichit d’une vérification asynchrone des données et d’un reporting enrichi apportant cette preuve d’intégrité de bout en bout. Pour plus de souplesse, Miria 2021 offre la possibilité de choisir entre différents algorithmes de hashs afin de coller au mieux aux exigences de performance et de sécurité de chaque entreprise.

• Snapshot et FastScan pour la plateforme Nutanix files : Miria 2021 étend sa fonctionnalité FastScan aux stockages Nutanix Files. Pour rappel, cette technologie exclusive à Atempo permet d’accélérer la détection des modifications apportées au stockage. Au lieu d’effectuer une analyse longue et complète du système de fichiers. Miria lance les snapshots sur la plateforme Nutanix pour prendre en compte uniquement les données modifiées et incrémentées, réduisant ainsi le temps nécessaire à l’identification des fichiers modifiés ce qui permet de respecter les fenêtres de sauvegarde, ou de réaliser très rapidement la phase finale (cut-over) d’une migration de stockage afin de finaliser un changement d’environnement de production dans des délais rapides et acceptables.

De plus, Atempo a revu son interface utilisateur de cette nouvelle version pour toujours plus de clarté et de facilité d’utilisation. Ainsi,une prévisualisation des fichiers vidéos archives et la restauration partielle de ceux-ci pour les environnements de post-production audiovisuel et cinématographique sont disponibles et répondent aux besoins particuliers de certains secteurs d’activité. Également disponibles la visualisation et la gestion des métadonnées, des restaurations partielles, des web connectors sont ajoutés pour parcourir le système de fichiers local et lancer des opérations via l’interface web.