Telehouse Metro Connect est déployé entre le datacenter TH3 et le cœur de réseau national TH2

avril 2021 par Marc Jacob

Telehouse met en place le service Metro Connect qui permet désormais aux clients hébergés à TH3 d’accéder, avec une latence de moins d’une milliseconde, à l’écosystème de connectivité de TH2. Ils pourront ainsi bénéficier de tous les avantages d’un datacenter capacitaire hyperscale tel que TH3 pour héberger leurs infrastructures informatiques. Ils pourront également bénéficier d’un lien direct avec plus de 400 acteurs du numérique et d’Internet présents à TH2, le hub de connectivité le plus dense en France.

Les Meet Me Rooms de TH2 et TH3 sont dorénavant interfacées et complètement intégrées grâce à deux fibres redondées et des équipements de transport optique OTN.

Etablir des liens de qualité avec son écosystème

À seulement 30 minutes de Paris, le datacenter TH3 dispose d’un site unique, tant par la surface de ses espaces techniques de plus de 65 000 m2, que par ses bâtiments conçus comme ouvrage de défense militaire, un héritage de l’ancienne vocation du site. Facile d’accès, et positionné stratégiquement à bonne distance de la zone de concentration de nombreux datacenters au nord-est de Paris, TH3 dispose ainsi de nombreux atouts pour offrir un hébergement capacitaire à très haute disponibilité.

Le service Telehouse Metro Connect est pensé comme une extension du service de Meet Me Room (MMR) de Telehouse, et permet à plusieurs centaines de clients de profiter de l’écosystème présent dans les datacenters sur une même zone métropolitaine. Ces liens administrés de bout en bout par Telehouse assurent une fiabilité et une continuité de services, grâce à un système de bascule automatique d’un lien à l’autre en moins de 50 millisecondes en cas de coupure.

Flexibilité et maîtrise des coûts

Les liens Metro Connect font l’économie d’un déploiement et d’intermédiaires, et divisent ainsi les coûts de connectivité par quatre. De plus, les liens peuvent être commandés aisément sur le portail client Telehouse, pour une livraison en moins de 72 heures. Les connexions sont facturées mensuellement, sans engagement de durée.

Des liens intersites à la vitesse inégalée

Telehouse est le premier fournisseur de datacenters en France à proposer des liens intersites jusqu’à 400 Gbps, pour faciliter les échanges de données en Île de France.