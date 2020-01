Nomination de Céline LAZARD Directrice Commerciale France Telefonica Business Solutions France

janvier 2020 par Patrick LEBRETON

Céline LAZARD, 46 ans, est nommée Directrice Commerciale France de Telefonica Business Solutions France (TBS France) et rejoint l’équipe d’Anne PERRIN, CEO TBS France. A la tête d’une équipe d’Ingénieurs d’Affaires et de Bid Management, Céline LAZARD a pour mission d’accompagner dans leur transformation digitale les grands groupes multinationaux présents en France, en exploitant au mieux les assets de Bouygues Telecom sur le sol français et ceux de Telefonica à l’international.

Depuis plus de 20 ans, Céline LAZARD évolue dans le secteur Télécoms BtoB à des fonctions de Ventes et de Marketing. C’est en 1997, en pleine libéralisation des télécoms, que l’aventure commence : chez Cegetel tout d’abord, pour proposer une alternative aux entreprises en matière de services de téléphonie fixe, de VPN et de fibre optique. Au fil de son parcours, Céline LAZARD dirige successivement le Marketing et la Communication de l’intégrateur Paritel Telecom (2006-2008), puis la Business Unit Entreprises de l’opérateur Keyyo (2008-2011) avant de rejoindre la Direction Marketing de Bouygues Telecom Entreprises pour développer les offres fixes et les services digitaux (2012-2019).

Aujourd’hui, au sein de Telefonica Business Solutions France -joint-venture entre Telefonica Business Solutions et Bouygues Telecom Entreprises-, Céline LAZARD conjugue sa parfaite connaissance du marché des entreprises à celle des solutions fixes et mobiles de Bouygues Telecom pour proposer aux clients multinationaux présents en France des solutions performantes et fiables, basées sur la puissance et la capillarité des réseaux de Bouygues Telecom, augmentées des services digitaux et du rayonnement international de Telefonica.

Diplômée de l’Ecole Supérieure de Commerce de Nancy (ICN) en 1995, Céline LAZARD s’implique aujourd’hui particulièrement dans la promotion des femmes dans la Technologie, notamment dans l’écosystème Télécoms.