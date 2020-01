ABBYY France : Linda Ameur est nommée Directrice Commerciale

janvier 2020 par Patrick LEBRETON

Linda dispose de plus de 10 ans d’expérience sur les marchés du Business Process Automation et du Business Intelligence acquise en France et en Australie.

Linda a accompagné de nombreux clients dans la mise en place de solutions de transformation digitale visant à maintenir leur compétitivité.

Cette création de poste est motivée par les ambitions de croissance internationale d’ABBYY. La France étant un marché prioritaire pour l’entreprise, et pour cause, selon l’étude réalisée en juillet dernier par ABBYY, 96 % des entreprises françaises ont investi sur des projets d’automatisation en 2019.

Avant son récent retour dans l’Hexagone, Linda a travaillé en Australie sur des projets de transformation numérique dans le business development et les partenariats. Linda a travaillé pour des entreprises telles que Readsoft, Kofax et Qlik.