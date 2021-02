Nexthink réalise une nouvelle levée de fonds menée par Permira de 180 millions de dollars en Série D

février 2021 par Marc Jacob

Nexthink a réalisé un nouveau financement en Série D de 180 millions de dollars mené par le fonds d’investissement Permira Growth Opportunities et ses investisseurs historiques, Highland Europe et Index Ventures. Ce tour de table valorise la société à 1,1 milliard de dollars, faisant de Nexthink une nouvelle licorne dans le monde de la technologie francophone. Cette nouvelle levée de fonds contribuera au développement technologique de la plateforme et à l’accélération de l’expansion internationale de Nexthink, en particulier aux États-Unis.

Nexthink annonce également la nomination au sein de son conseil d’administration de Bruce Chizen, ancien PDG d’Adobe, et Operating Partner chez Permira Growth Opportunities.

Nexthink fournit aux départements informatiques la solution de gestion de l’expérience numérique des collaborateurs la plus complète du marché pour leur permettre d’anticiper, de hiérarchiser et de traiter proactivement les dysfonctionnements informatiques tout en optimisant l’expérience digitale de leurs collaborateurs, qu’ils soient au bureau, en déplacement ou en télétravail. Selon une nouvelle étude, 96% des professionnels IT s’accordent à dire que l’expérience numérique des collaborateurs est un élément essentiel de la mission du département informatique, plus d’un tiers (34 %) s’appuyant toujours sur des méthodes de collecte des données manuelles tandis que près de la moitié (46 %) ne la mesure pas du tout.

La plateforme primée Nexthink fournit une solution cloud native qui offre une visibilité holistique sans précédent sur l’utilisation quotidienne de la technologie par les collaborateurs au niveau du poste de travail, de l’application et du réseau. Grâce à Nexthink, dotées d’une visibilité complète sur les données et les événements, les équipes IT peuvent identifier la cause d’un dysfonctionnement très rapidement, réduisant drastiquement le temps de résolution de plusieurs jours à quelques minutes.

Nexthink compte aujourd’hui près de 700 employés à travers le monde et prévoit d’atteindre 900 personnes d’ici la fin de l’année 2021. La société entend recruter massivement de nouveaux talents principalement en Europe, en Inde et aux États-Unis. Au cours de l’année 2020, Nexthink a poursuivi sa très forte croissance intégrant notamment le club des entreprises aux revenus récurrents annuels de plus de 100 millions de dollars. 180 nouveaux contrats ont également été signés permettant d’atteindre 1 000 clients à travers le monde - dont 200 issus du classement Global 2 000 -, et 11 millions de postes de travail embarquant la solution Nexthink.

En octobre 2020, Nexthink a été reconnu leader de la gestion de l’expérience numérique des collaborateurs par Forrester dans son rapport New Wave™ : End-User Experience Management, Q4 2020. Durant cette année, Nexthink a enrichi sa solution d’innovations majeures : un pack prêt à l’usage pour piloter le passage vers le télétravail, un module (Experience Optimization) visant à renforcer la proactivité des équipes de support, de nouvelles capacités de gestion de l’expérience en environnement virtualisé et enfin Persona Insight, un outil de personnalisation intelligent pour une compréhension précise des besoins des utilisateurs.

Permira a réalisé cet investissement via son fonds Growth Opportunities qui met l’accent sur les prises de participations minoritaires dans des sociétés ayant de fortes ambitions et visant une croissance durable. Permira est un des investisseurs prééminents en technologie. Parmi les investissements récents on peut citer : Mirakl (dont le siège est en France), leader mondial des softwares de marketplace, TeamViewer, l’un des leaders mondiaux de solutions de connectivité à distance sécurisée, et Klarna, leader des paiements innovants.

Cette levée de fonds devrait être finalisée dans le courant du premier trimestre 2021.