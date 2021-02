Nutanix lance ses offres Cloud Bundles pour soutenir le channel

février 2021 par Marc Jacob

Nutanix annonce le prolongement de l’initiative channel, Nutanix Cloud Bundles. Cette dernière permet aux clients PME et ETI d’accéder plus facilement, via le channel, aux solutions de cloud computing de Nutanix et aux logiciels d’infrastructure hyperconvergée. Les clients SMB peuvent ainsi moderniser leurs datacenters et leurs environnements informatiques à des prix attractifs, favoriser la transformation numérique et soutenir leur entreprise en devenant une organisation informatique orientée business, plus rapide et plus flexible. Dans le même temps, les distributeurs bénéficieront d’options plus souples pour commercialiser leurs offres par le biais du channel. Il s’agit là d’une suite logique de l’initiative « Nutanix Cloud Bundles ».