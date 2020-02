Netwrix relance son de fonctionnement avec ses partenaires

février 2020 par Marc Jacob

Netwrix annonce la mise à jour de son mode d’interaction avec ses prospects, ses clients et ses partenaires, afin de devenir l’éditeur de logiciels avec lequel il est le plus facile de travailler. Netwrix entend continuer à commercialiser des solutions de sécurisation des données extrêmement puissantes et à assurer un haut niveau de différenciation vis-à-vis de la concurrence, à proposer un processus d’intégration fluide à ses partenaires, ainsi qu’à intégrer davantage de transparence dans ses processus.

Grâce à cette nouvelle stratégie, les partenaires de Netwrix bénéficieront de trois avantages clés : accélérer la génération de demandes, assurer une transparence totale, et apporter plus rapidement davantage de valeur aux clients.

Accélérer la génération de demandes

Les partenaires de Netwrix peuvent accélérer leur cycle de ventes afin de générer plus rapidement des revenus plus importants. Ainsi, la possibilité de découvrir les solutions Netwrix Auditor et Netwrix Data Classification grâce à une présentation dans le navigateur réduit le temps consacré à la planification et à l’exécution de démonstrations. Les prospects peuvent suivre une visite guidée de ces deux solutions sur n’importe quel navigateur Web pour en découvrir rapidement et directement les fonctionnalités, et mesurer les points forts intrinsèques. Toutefois, la méthode traditionnelle qui consiste à télécharger et installer une version test de ces produits reste disponible et permet aux prospects de voir les résultats et de réaliser une valeur ajoutée dans leur propre environnement en une journée seulement.

Assurer une transparence totale

Le portail Netwrix Partner permet aux partenaires d’accéder facilement à l’ensemble des outils de vente, de marketing et d’assistance technique dont ils ont besoin pour générer, suivre et finaliser des contrats. Quelques clics suffisent pour découvrir les solutions de Netwrix, acquérir une connaissance approfondie de leurs prospects et des opportunités confirmées, ou encore pour solliciter une assistance commerciale et technique. Grâce à cette centralisation, les partenaires gagnent en productivité et peuvent suivre plus aisément le bon déroulement de leurs projets.

Apporter plus rapidement davantage de valeur aux clients

Les partenaires et les fournisseurs de services managés (MSP) peuvent raccourcir le processus d’intégration pour leurs clients et leur permettre de bénéficier immédiatement des avantages des produits Netwrix. En complément de ses services JumpStart existants, Netwrix proposera prochainement un ensemble personnalisé de documentations adaptées à la configuration et aux scénarios d’utilisation propres à chaque client. Et pour s’assurer que les entreprises tirent pleinement parti des produits qu’elles utilisent, Netwrix a mis à jour son programme de formation vidéo afin de leur permettre de bénéficier rapidement du produit et de résoudre avec précision des problèmes courants.