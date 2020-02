McAfee et Samsung étendent leur partenariat

février 2020 par Marc Jacob

Grâce à ce partenariat, les smartphones Samsung, dont le Galaxy S Series, le Galaxy S20 et le Galaxy Fold,bénéficeront de la protection anti-malware, McAfee Live Safe préinstallée. En plus de la téléphonie mobile, le partenariat s’étend aux PCs et ordinateurs portables Samsung pour mieux protéger les utilisateurs.

Le paysage numérique pour les consommateurs est en constante évolution, avec un nombre croissant de consommateurs passant davantage de temps en ligne. On compte aujourd’hui environ quatre milliards de consommateurs connectés en ligne pendant plus de six heures par jour en moyenne. Qu’il s’agisse de partager des photos, d’interagir aves des amis ou encore d’effectuer des transactions bancaires. Les consommateurs s’attendent à pouvoir faire ce qu’ils veulent en ligne - quand et où ils le veulent - sans s’inquiéter des risques potentiels qui pourraient se cacher en ligne. Selon McAfee Labs, 504 menaces sont découvertes chaque minute, montrant à quel point il est important pour les consommateurs de redoubler de vigilance lorsqu’ils se connectent en ligne.