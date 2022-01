Netskope nomme Ilona Simpson au poste de CIO, EMEA

janvier 2022 par Marc Jacob

Mme Simpson, qui jouit d’une excellente réputation, a déjà occupé des postes de CIO et de direction informatique dans de grandes entreprises du secteur automobile, de la chaîne logistique, des services publics et des biens de consommation, notamment chez Porsche, DHL, Aston Martin, Adidas et innogy (EON). Elle apporte à Netskope une compréhension approfondie du processus et des défis auxquels sont confrontés ses pairs lorsqu’ils cherchent à favoriser l’agilité et la simplicité organisationnelles, tout en assurant la sécurité et en gérant les menaces et les risques.

Netskope a récemment levé 300 millions de dollars de nouveaux investissements, atteignant une valorisation après investissement de 7,5 milliards de dollars en plus d’une croissance rapide dans ce que les principaux analystes estiment être un marché total adressable de 30 milliards de dollars d’ici 2024. Le cloud privé de sécurité NewEdge de Netskope est désormais le cloud privé de sécurité le plus important et le plus performant au monde. NewEdge offre une connectivité de niveau opérateur et des services de sécurité en ligne et en temps réel, permettant de déployer la sécurité à la source, partout et à chaque fois qu’elle est nécessaire.