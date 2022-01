Inetum consolide son partenariat avec Snowflake

janvier 2022 par Marc Jacob

Garantir un delivery de haut niveau

Inetum a pour objectif d’atteindre le niveau Premier du « Partner development program » de Snowflake. Cette étape est franchie suite à la mise en œuvre d’un programme de 4 mois, impliquant les experts d’Inetum dans cette démarche privilégiée.

Cette collaboration rapprochée avec l’éditeur, dans un premier temps sur le marché français, confère à Inetum une maîtrise unique de la solution et de son positionnement. Inetum a également accéléré la dispense de formations Snowflake Fundamentals et Advanced pour accompagner ses clients dans leur mise en œuvre de la solution et leurs projets de migration. Inetum dispose dès à présent d’une équipe de plus de 30 consultants et experts formés à cette solution, garantissant un delivery de haut niveau.

Un partenaire incontournable du marché

Cette démarche de formations et certifications va continuer à s’intensifier pour imposer Inetum comme un partenaire incontournable du marché.