Acronis nomme Michael Callahan au poste de directeur marketing (CMO)

janvier 2022 par Marc Jacob

Acronis annonce la nomination de Michael Callahan au poste de directeur marketing (Chief Marketing Officer, CMO). Michael Callahan rejoint Acronis fort d’une grande expérience de la direction marketing et commerciale, dans des entreprises comme McAfee, HP et Juniper, et récemment au poste de Vice-Président Senior du marketing mondial de Cofense.

A ce nouveau poste, Michael Callahan veillera à renforcer l’image de marque d’Acronis et à promouvoir la solution Acronis Cyber Protect Cloud auprès d’un grand nombre d’utilisateurs. Avec l’adoption croissante de solutions de transformation numérique dans le contexte du COVID-19 et la migration vers le cloud et les solutions cloud hybrides, les entreprises ont besoin d’une solution de sécurité efficace face à l’intensification des menaces. Michael Callahan participera également au développement des programmes d’information qu’Acronis entend proposer à la prochaine génération de leaders de la tech partout dans le monde, notamment dans les régions défavorisées.

Expert du marketing fondé sur des métriques, Michael Callahan a également une grande expérience de la sécurité SaaS (software-as-a-service) à la direction marketing mondiale de McAfee, HP, Firemon et Zimperium. Le fait qu’il ait occupé des postes de dimension internationale est un atout pour Acronis, entreprise mondiale et connectée, avec des bureaux et des équipes partout dans le monde, qui entend ainsi toucher le maximum d’utilisateurs pour gagner des parts du marché mondial de la cyberprotection.

Michael Callahan s’attachera à accroître la visibilité d’Acronis en tant que leader de la cyberprotection sur le marché de la cybersécurité et à promouvoir la valeur ajoutée des solutions de sécurité Acronis, comme Acronis Cyber Protect Cloud, essentiellement distribuées au format SaaS par des fournisseurs de services ou des entreprises spécialisées dans la protection.

2021 aura été une année record pour Acronis, avec une croissance annuelle de 77 % du chiffre d’affaires cloud d’Acronis US et l’adoption d’Acronis Cyber Protect pas plus de 750 000 entreprises. Michael Callahan s’inscrira dans la lignée des records de 2021, marquée par la levée de fonds de 250 millions de dollars auprès de CVC Partners en mai 2021, pour améliorer les conditions de distribution des offres Acronis et développer le réseau des MSP (Managed Service Providers) en 2022.