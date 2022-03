Netskope dévoile son nouveau programme mondial « Evolve Partner »

mars 2022 par Marc Jacob

Netskope annonce la mise en place de nouveaux avantages, incentives et programmes au profit de son écosystème de partenaires en pleine expansion. Ce nouveau programme, « Evolve Partner Program », offrira aux partenaires davantage d’opportunités pour réaliser des bénéfices et se développer aux côtés de Netskope. L’entreprise a récemment été désignée leader dans le Magic Quadrant 2022 de Gartner pour les solutions Security Service Edge (SSE), alors que de plus en plus d’organisations adoptent une architecture Secure Access Service Edge (SASE).

Parmi les nouveaux avantages du « Evolve Partner Program » de Netskope, figurent les suivants :

● Un programme à trois niveaux : afin de mieux soutenir son écosystème de partenaires en pleine expansion, Netskope a élargi son programme. Le nouveau niveau « Agréé » constitue un point d’entrée pour répondre à la demande croissante des partenaires désireux de rejoindre le programme, tandis que les niveaux « Or » et « Platine » offrent notamment des réductions plus importantes aux partenaires les plus fidèles.

● Des remises et des incitations plus importantes : les partenaires peuvent désormais profiter d’une nouvelle structure de remise globale, en fonction du niveau qu’ils occupent dans le programme et du type de perspective, ainsi que de nouvelles incentives pour ceux qui permettent à Netskope de bénéficier des opportunités via son programme « Deal Registration ».

● Élargissement des parcours de certification technique : dans le cadre du programme de certification de la Netskope Academy, Netskope a ajouté deux nouveaux parcours pour guider les partenaires vers l’obtention de certifications techniques de haut niveau, y compris celles délivrées par Pearson Vue, pour devenir Administrateur Certifié de la Sécurité du Cloud ou Intégrateur Certifié de la Sécurité du Cloud.

● Nouvelle spécialisation de services : Netskope a également lancé une nouvelle spécialisation en prestation de services dans le cadre du nouveau programme. Les partenaires qui conçoivent des offres de déploiement et d’activation ont désormais la possibilité de se spécialiser, ce qui leur permet de faire valoir leur expertise technique, leur orientation client et l’étendue de leurs services.