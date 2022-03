Arcserve agrandit son équipe de direction mondiale avec deux francophones

mars 2022 par Marc Jacob

Florian Malecki



Patrick Tournoy

Les deux nouveaux Vice Presidents sont forts de nombreuses années d’expérience dans le domaine des affaires régionales, internationales et de l’industrie technologique. Pour Brannon Lacey, CEO d’Arcserve, « il est essentiel pour une entreprise comme Arcserve d’être dirigée par des personnes ayant une profonde expertise du commerce international et une compréhension aiguë des différents besoins des marchés régionaux. Florian et Patrick apportent tous deux ces compétences et expériences à leurs postes. Ils prennent leurs positions avec beaucoup de passion et d’investissement et sont d’excellents chefs d’équipe - des qualités essentielles pour un leadership réussi ».

Florian Malecki sera en charge de développer la notoriété d’Arcserve et de ses solutions de protection et de récupération des données et de maintenir la communauté d’Arcserve forte de 19 000 partenaires.

Basé en France, Florian Malecki possède plus de vingt ans d’expérience réussie en matière de relations internationales et de marketing en ayant notamment travaillé chez SonicWall, Dell, Aventail et Lucent Technologies.

Patrick Tournoy sera, lui, responsable de la mise en place d’opérations à l’échelle mondiale afin d’offrir une expérience unique aux partenaires de distribution et aux clients d’Arcserve. Il dirigera les opérations internationales : informatiques, juridiques, et de supply chain.

Avant de rejoindre Arcserve, Patrick Tournoy a eu plusieurs casquettes : notamment en tant que Vice President Of Global Operations and Strategy chez Diebold Nixdorf, CEO/Fondateur d’une société de marketing en ligne ou encore consultant en stratégie chez Bain & Company.