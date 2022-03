Cloudflare et CrowdStrike développent leur partenariat pour intégrer la sécurité Zero Trust aux appareils, aux applications et aux réseaux

mars 2022 par Marc Jacob

Cloudflare, Inc. annonce le développement de son partenariat avec CrowdStrike Holdings, Inc.. Cloudflare intègre sa plateforme Zero Trust à l’outil Falcon Zero Trust Assessment (ZTA) de CrowdStrike (c’est-à-dire l’outil d’évaluation Zero Trust de CrowdStrike) afin de proposer aux clients communs des mesures de contrôle simples et puissantes, permettant de s’assurer que les collaborateurs disposent d’un accès sécurisé aux applications, indépendamment du lieu d’où ils travaillent. Avec cette intégration, Cloudflare et CrowdStrike allient deux technologies de renommée mondiale pour offrir à leurs clients communs des capacités Zero Trust inégalées sur le marché.

D’après une étude datant d’octobre 2020 et menée sur commande par Forrester Consulting, 76 % des entreprises peinent à évoluer vers une stratégie de sécurité Zero Trust du fait de la complexité des besoins en matière d’accès utilisateur. À mesure que les collaborateurs continuent de travailler de manière nomade et que les entreprises poursuivent leur transition vers un mode de travail hybride, les équipes de sécurité s’éloignent de l’architecture traditionnelle au profit d’une approche Zero Trust moderne. Ensemble, Cloudflare et CrowdStrike s’efforcent de simplifier l’adoption des solutions Zero Trust pour les équipes informatiques. Dans le cadre de l’extension de ce partenariat, nos clients communs peuvent désormais :

● activer l’accès conditionnel sécurisé aux applications à partir de n’importe quel terminal, indépendamment de l’utilisateur et de la position géographique : les solutions d’accès réseau Zero Trust (Zero Trust Network Access, ZTNA) et de passerelle web sécurisée (Secure Web Gateway) de Cloudflare sont désormais directement intégrées à l’outil d’évaluation du niveau de sécurité des appareils en temps réel de CrowdStrike (Falcon ZTA) afin de renforcer la stratégie Zero Trust des clients communs.

● identifier et atténuer les menaces grâce à un ensemble d’informations sans précédent sur ces dernières : maintenant que Cloudflare en fait partie, la CrowdXDR Alliance de CrowdStrike combine les informations issues du réseau mondial de Cloudflare (qui couvre plus de 250 villes et bloque en moyenne 86 milliards de cybermenaces chaque jour) avec les données issues des terminaux de CrowdStrike, afin d’aider les clients communs à identifier et à arrêter les cyberattaques.

● améliorer la visibilité au sein des journaux : Cloudflare et CrowdStrike vont progresser dans l’intégration de leurs journaux, afin que les clients puissent mettre en corrélation leurs journaux Cloudflare avec la télémétrie EDR de CrowdStrike, de manière à détecter et atténuer les menaces sophistiquées en temps opportun.

● bénéficier d’une assistance rapide en cas d’attaque : CrowdStrike est un partenaire de Cloudflare en matière de réponses aux incidents. Lorsqu’un incident ou une attaque survient, CrowdStrike collabore avec Cloudflare pour aider les clients à rétablir la présence en ligne de leurs propriétés web et de leurs réseaux.