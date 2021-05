NetApp transforme son programme de partenariat unifié

mai 2021 par Emmanuelle Lamandé

Les améliorations apportées au programme de partenariat unifié NetApp pour FY’22, disponibles immédiatement, comprennent :

• Élargissement de l’écosystème de partenaires - Le programme comprendra désormais des partenaires spécialisés qui vendent, consomment ou influencent le portefeuille NetApp, ce qui en augmente la pertinence pour davantage de types de partenaires.

• Incitations simplifiées - Les incitations sont rationalisées pour s’aligner sur les initiatives clés et les domaines d’intervention tels que l’acquisition de clients, FlexPod, la consommation, le cloud et plus encore. Ces incitations liées à de nouvelles spécialisations deviennent plus prévisibles tout au long du cycle de vie des ventes.

• Récompenses des nouveaux partenaires - Les participants individuels qui s’inscrivent seront récompensés pour les actions qui conduisent à la conclusion d’une transaction dans le cadre de programmes stratégiques, comme la mise en place de réunions et l’enregistrement d’offres. Les points peuvent être échangés contre de la marchandise ou une carte de crédit prépayée.

• Nouvelles spécialisations de solutions - Une opportunité de reconnaître et de récompenser les compétences uniques et les modèles de commercialisation des partenaires. De nouvelles spécialisations de solutions seront disponibles : Cloud Preferred, FlexPod, SAP, AI/ML, Data Protection, Data Security, Hosting Service Provider, Infrastructure et Spot by NetApp Preferred.

• Nouvelles spécialisations certifiées en matière de services - La transformation des spécialisations certifiées en services comprend : la certification des services d’intégration, la certification Lifecycle Services et la certification NetApp Keystone Services, assurant l’alignement avec les besoins des clients tout au long du cycle de vie du cloud hybride.

• Partner Connect 2.0 - Le localisateur de partenaires NetApp est en cours de refonte pour une meilleure expérience utilisateur afin d’aider les clients à trouver les partenaires les plus spécialisés pour répondre à leurs besoins.