Edouard Beaucourt prend la direction de Snowflake en France

mai 2021 par Emmanuelle Lamandé

Snowflake annonce la nomination d’Edouard Beaucourt, 40 ans, au poste de Directeur France. Il assurera la direction des équipes françaises, avec pour objectif d’accélérer l’adoption du Data Cloud et de la vision data centric de Snowflake par les entreprises françaises.

Fort de son expérience dans l’accompagnement d’entreprises nord-américaines sur le marché français, Edouard Beaucourt va s’atteler à développer l’activité française de Snowflake dans l’Hexagone. Il compte pousser à l’excellence l’accompagnement des clients tout en développant un réseau de partenaires et une communauté massivement investis autour de Snowflake.

Avant de rejoindre Snowflake, Edouard Beaucourt dirigeait les activités sud-européennes de Tableau Software qu’il a porté de 40 à plus de 3000 clients au cours des sept dernières années. Il avait auparavant occupé des postes de responsable de région et de directeur des ventes respectivement chez IBM et Clarity. Il a débuté sa carrière chez Hyperion Solutions, puis Microsoft, en tant que responsable des ventes. Édouard Beaucourt est titulaire d’une maîtrise de l’INSEEC.