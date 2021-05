CHERRY fait l’acquisition d’Active Key

mai 2021 par Emmanuelle Lamandé

CHERRY annonce l’acquisition d’Active Key GmbH & Co. KG (« Active Key »), un fabricant allemand de claviers et souris hygiéniques et lavables pour le secteur médical et l’industrie. L’acquisition d’Active Key élargit le portefeuille de produits CHERRY pour la santé et répond à la demande croissante des clients en périphériques informatiques hygiéniques et lavables.

Active Key est spécialisée dans l’ingénierie et le développement de claviers et souris spécifiques utilisés dans les applications médicales, industrielles, les points de vente ou les bureaux. Sa gamme de produits comprend des claviers résistants à la poussière et à l’humidité, des claviers entièrement scellés faciles à désinfecter, des claviers programmables et/ou avec lecteurs de cartes intégrés.

CHERRY et Active Key sont complémentaires. CHERRY bénéficiera du développement technique de nouveaux produits et de l’expertise en ingénierie d’Active Key et Active Key bénéficiera du réseau de distribution international de CHERRY. La demande actuelle en claviers et souris spécifiques dans le secteur médical et les environnements industriels est croissante. Cette acquisition renforce l’offre de CHERRY en produits de santé et permettra le développement futur d’autres périphériques hygiéniques et lavables.