Nayaki Nayyar est nommée Vice-présidente exécutive et Chief Product Officer d’Ivanti

juillet 2020 par Marc Jacob

Ivanti annonce la nomination de Nayaki Nayyar au poste d’EVP (vice-présidente exécutive) et de CPO (Chief Product Officer). A ce titre, Nayaki Nayyar sera responsable des équipes Ivanti internationales sur la direction, le développement et les opérations produits, qui permettent d’accélérer l’innovation et la distribution des solutions cloud et du « edge computing » afin de gérer, sécuriser et optimiser les environnements IT.

Avant de rejoindre Ivanti, Nayaki Nayyar travaillait chez BMC, où elle était présidente de la business unit Digital Service and Operations Management. Chez BMC, elle a joué un rôle dans la transformation des gammes de produits d’ITSM et d’ITOM de l’entreprise, et dans le lancement de BMC Helix, plateforme en conteneurs indépendante du Cloud reposant sur des technologies cognitives. Avant BMC, elle a passé plus de cinq ans chez SAP, où elle était responsable générale et directrice internationale de la division IoT (Internet of Things) de SAP. Elle a joué ce rôle après avoir occupé des postes de management stratégiques et senior dans les business units Cloud, CRM et Mobile de SAP, où elle gérait de grandes équipes au niveau international.

Avant de travailler pour des fournisseurs de logiciels d’entreprise, Nayaki Nayyar a occupé des postes de responsable technologique chez Valero et Shell, où elle a acquis une très grande expérience du secteur. Actuellement, Nayaki Nayyar fait partie du conseil d’administration de Corteva Agriscience et de Veritone Inc., l’un des principaux fournisseurs de solutions d’IA et de machine learning. Elle possède un Bachelor’s Degree en ingénierie mécanique de l’Université Osmania (en Inde), ainsi qu’un Master en science informatique de l’Université de Houston. Elle possède aussi un diplôme du Stanford Executive Program.