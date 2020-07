ESET présente son nouveau programme partenaire dédié aux prestataires de services managés (MSP)

juillet 2020 par Marc Jacob

L’offre d’infogérance prend de l’ampleur sur le marché Français, la croissance d’ESET sur ce segment témoigne de l’attrait à la fois des revendeurs informatiques et des clients finaux. En réponse à l’activité économique fluctuante des entreprises, de la plus petite à la plus grande, la gestion du système d’information nécessite davantage d’agilité et de souplesse. L’offre MSP apporte souplesse et garantie de fonctionnement.

ESET France et Afrique francophone est actif sur ce marché des MSP depuis 7 ans et ses investissements en la matière accompagnent sa croissance qui est soutenue. L’offre produit et les services professionnels sont élaborés et dédiés aux MSP par l’accompagnement commercial, le support technique et un portail dédié.

ESET décide ainsi de structurer son programme partenaire MSP au travers de trois nouveaux niveaux : Access, Expert & Elite.

Cette année est aussi marquée par des évolutions technologiques au service des MSP. Mise à jour majeure du portail de gestion des licences et amélioration de l’administration des postes par la console ESET (ESMC). Du point de vue de l’offre logicielle, cette année voit arriver de nouveau plug-in RMM ou encore l’ouverture de son offre de chiffrement de données et de sandboxing cloud.

Proximité et catalogue logiciel étendu seront à même d’attirer de nombreux prestataires ciblant le marché des ETI. Si aujourd’hui la majorité des partenaires d’ESET ciblent les PME, ESET propose dorénavant des solutions répondant aux entreprises aux exigences de cybersécurité au-delà de l’antivirus, notamment une protection avancée contre les ransomwares.