NTT construit un data center en Espagne

novembre 2020 par Marc Jacob

NTT Ltd. annonce que sa division Global Data Centers a débuté la construction de son premier data center dans la zone EMEA sur le marché espagnol à Madrid. Ce nouveau site, Data Center Madrid 1, constituera un ajout stratégique aux portefeuilles de data centers de NTT Ltd., qui opère sur l’une des plus vastes plateformes internationales de data centers au monde. Grâce à plus de 160 data centers répartis dans 20 pays et régions, les clients de NTT Ltd. ont accès à un écosystème numérique puissant dont la portée est mondiale avec une expertise locale.

Le Data Center Madrid 1 mettra ses 3 600 m2 et sa capacité de charge de 6 MW à la disposition de ses clients. La nouvelle construction suit le modèle commercial florissant de NTT et offrira des services colocalisés aux clients en gros et au détail, tout en facilitant le fonctionnement de solutions IT hybrides. Le site sera doté de la meilleure infrastructure physique et technique en matière de data center, avec des systèmes UPS 2N et des systèmes de refroidissement à forte redondance pour être toujours en mesure de satisfaire les exigences des clients. Il donnera accès à de multiples prestataires et fournisseurs de services dans le cloud grâce à la plateforme Service Interconnection de NTT, qui fournit la meilleure solution de connectivité sur le marché, aux clients de la zone EMEA, ainsi que dans le reste du monde.

La construction du Data Center Madrid 1 a débuté dans la zone commerciale et technologique Európolis, qui s’étend sur 12 516 m2 dans la municipalité de Las Rozas, l’une des plus grandes villes de la banlieue de Madrid, située à 20 km et reliée à la capitale espagnole par l’aurotoute A-6 menant à La Corogne. Le data center, dont la mise en service est prévue au 3e trimestre 2021 est bâti selon les normes les plus récentes en matière d’ingénierie et de technologie pour garantir une efficacité maximale et remplit tous les critères d’un data center de Tier 3.