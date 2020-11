Nouvelle version du VMS de Milestone Systems

novembre 2020 par Marc Jacob

La protection des données sensibles dans les systèmes de surveillance est essentielle pour préserver l’authenticité des vidéos, la vie privée et les mesures de cybersécurité adéquates. La nouvelle version de XProtect comprend un nouveau niveau de cryptage de Microsoft appelé Cryptography New Generation (CNG) qui adhère au plus haut niveau de cybersécurité et de protection des données sur le marché actuel.

Les nouveaux modules de cryptage de XProtect comprennent une protection des données plus forte, une cybersécurité accrue, une authenticité des preuves et une configuration protégée par mot de passe. L’intégration de ce cryptage signifie également que XProtect peut désormais être configuré pour fonctionner en mode conforme aux normes FIPS (Federal Information Processing Standards) 140-2.

Les opérateurs de sécurité sont les yeux et les oreilles de leur organisation. Lorsqu’un incident se produit, ils sont censés fournir immédiatement des preuves vidéo. Cette tâche peut parfois s’avérer difficile, surtout pour les installations comportant des milliers de caméras enregistrant 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. XProtect offre une nouvelle fonction de recherche multi-catégories qui rend la recherche de preuves vidéo spécifiques plus facile et plus rapide que jamais. La recherche multi-catégories permet à l’opérateur de combiner et de rechercher dans plusieurs catégories de recherche telles que les personnes, les véhicules et les lieux, ainsi que dans tous les agents de recherche développés et intégrés à XProtect par des partenaires technologiques tiers. Par exemple, les opérateurs peuvent restreindre leur enquête pour ne contenir que les séquences vidéo qui incluent des véhicules bleus ET des personnes de sexe masculin et exclure celles qui ne correspondent qu’à l’un d’entre eux.

XProtect offre également une prise en charge étendue pour toute caméra à 360 degrés qui offre une vue panoramique complète. La plupart des clients bénéficieront d’une réduction significative des coûts d’installation et d’utilisation des caméras et d’une meilleure connaissance de la situation lors du déploiement de ces types de caméras par rapport aux caméras de surveillance standard.

Cette nouvelle version contient de nombreuses autres fonctionnalités et capacités nouvelles et améliorées, telles que l’amélioration des performances de rendu vidéo dans le XProtect Smart Client, le streaming adaptatif pour XProtect Mobile et les améliorations du streaming direct dans le XProtect Web Client.

Du côté des caméras et des appareils, XProtect comprend des améliorations telles qu’une sécurité accrue sans compromettre la facilité d’utilisation, une plus grande liberté pour construire des installations qui répondent aux besoins des clients et de nouveaux "Device Packs".