Lancement de iodé, le smartphone écologique qui protège votre vie privée

novembre 2020 par Marc Jacob

Chaque jour, Google et d’autres géants de la tech collectent nos données personnelles sur notre smartphone à notre insu, même lorsque nous ne l’utilisons pas. Ces collectes sont invisibles et peuvent être exploitées pour cibler nos intérêts, influencer nos comportements, ou encore utilisées par des tiers dont nous ne connaissons pas les motivations.

Ces collectes interviennent à la fois sur les applications installées par l’utilisateur mais aussi sur les fonctionnalités liées au système d’exploitation. Il existe donc plusieurs familles de logiciels qui protègent la vie privée à ces 2 niveaux :

pare-feux, ad-bloqueurs, VPN, ... pour les applications,

systèmes d’exploitations alternatifs pré-configurés de façon à limiter les fuites de données.

Certes, des solutions existent pour nous protéger de ces mouchards mais sont souvent complexes à mettre en œuvre pour des non-informaticiens.

iodé ou comment reprendre la main sur notre vie privée

C’est pour répondre à ces enjeux de protection de la vie privée pour le plus grand nombre, qu’Antoine Maurino et Vincent Vidal ont eu l’idée de créer iodé, un smartphone reconditionné intégrant un système d’exploitation Android débarrassé de ses mouchards. Simple d’installation, iodé combine une protection sur le système d’exploitation et sur les applications installées. La solution est prête à l’emploi, pré-installée sur un smarphone et maintenue à jour automatiquement.

iodé protège vos données

iodé analyse en permanence les données transmises par les applications de l’utilisateur, détecte et bloque les destinataires considérés comme étant des mouchards (publicitaires, spammeurs, malwares, télémétrie, analytics …). iodé permet ainsi :

d’avoir la visibilité sur l’identité des destinataires et la quantité de données qu’ils collectent,

de bloquer, si l’utilisateur le souhaite, les destinataires blacklistés,

de connaître la fiabilité de ses applications, et les alternatives plus respectueuses de sa vie privée.

iodé s’appuie sur des composants open source, gage de transparence et d’éthique.

Les revenus de iodé proviennent exclusivement de la vente des smartphones. iodé n’accède jamais aux données personnelles de l’utilisateur.

iodé est écologique et Made In France

Lorsque vous achetez un smartphone iodé, vous diminuez l’impact environnemental par rapport à un appareil neuf. De par son bloqueur de transmissions de données, iodé réduit également votre pollution numérique. iodé s’appuie sur des composants open-source, gage de transparence et d’éthique et aucun de leurs revenus ne provient de vos données personnelles.

Enfin, tous les smartphones iodé sont reconditionnés en France par des techniciens spécialisés. Lorsque vous achetez un smartphone iodé, il est fonctionnel, désimlocké et toutes les données précédentes n’existent plus.