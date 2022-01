NTT Ltd. nomme Jean-Christophe Bergues à la tête de la Direction des Finances en France

janvier 2022 par Marc Jacob

NTT Ltd. annonce la nomination de Jean-Christophe Bergues au poste de Directeur Administratif et Financier au sein de NTT Ltd. en France. Auparavant, il occupait cette même position au sein de l’entité luxembourgeoise depuis 2019.

Jean-Christophe Bergues aura pour mission de définir et de mettre en œuvre la stratégie en appui de la Direction Générale. Il sera également en charge de conduire des projets de développement de l’entreprise et de piloter le suivi d’activité.

Avec plus de 20 années d’expérience professionnelle passées à pratiquer puis diriger l’ensemble des fonctions comptables et financières d’organisations dans le domaine des services, Jean-Christophe Bergues a notamment occupé différentes fonctions au sein d’une direction administrative et financière d’ESN avant de rejoindre NTT Ltd. Contrôleur de gestion au siège à Londres pour Logica puis Contrôleur Financier au sein de l’entité française devenue CGI France entre 2007 et 2016, il a accompagné le changement dans des contextes de rachat et d’intégration.

Jean-Christophe Bergues est diplômé d’un master en Management, Audit et Contrôle de Gestion d’Audencia. Il a complété cette formation par un MBA de l’Université de Cincinnati et d’un Diplôme Supérieur de Comptabilité et de Gestion.