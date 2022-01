SASETY annonce la nomination de son Directeur de l’Avant-Vente et de la Production

janvier 2022 par Marc Jacob

SASET, expert français des services managés SASE, renforce son équipe de direction et accueille Olivier PERICAT au poste de Directeur de l’Avant-Vente et de la Production. Cette annonce s’inscrit dans un contexte de croissance de la structure, avec le besoin de renforcer le pôle conseil et les capacités de déploiement de SASETY.

Fort d’une expérience de 20 ans dans l’architecture et le pilotage du déploiement de réseaux privés virtuels IP-VPN, MPLS et SD-WAN, Olivier PERICAT a évolué au sein d’opérateurs et d’ESN tels que Cable & Wireless, VeePee et SPIE ICS. Il accompagnera les clients ETI et grands comptes de SASETY dans leur plan de transformation WAN & sécurité vers les solutions SASE (Secure Access Service Edge) en mode managé.

Olivier PERICAT pourra s’appuyer dans sa mission sur l’équipe d’experts de haut niveau qui apporte aux organisations un réseau performant, sécurisé et pérenne pour supporter tous les usages numériques.