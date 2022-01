TAS Group Cloud Services et Nextcloud s’accordent sur un partenariat technologique

janvier 2022 par Marc Jacob

TAS Group Cloud Services, hébergeur et infogérant basé dans le sud de la France disposant de ses propres Datacenters en France et en Europe et Nextcloud, société allemande qui met à disposition sa plateforme de collaboration auto-hébergée, s’accordent sur un partenariat technologique.

Qui est Nextcloud ?

Nextcloud est une plateforme de collaboration sécurisée et open source avec partage de documents, chat vidéo, calendrier et messagerie que vous pouvez exécuter sur vos propres serveurs ou chez un hébergeur local. Beaucoup d’entreprises et d’organisations sensibles à la souveraineté des traitements et des données sont à la recherche d’une plateforme collaborative performante et exploitable On-Premise (sur son propre site) sur une infrastructure dédiée.

Pourquoi ce partenariat est stratégique ?

Nextcloud a acquis en quelques années une position de leader en Allemagne avec sa solution sécurisée de partage et de stockage de fichiers en ligne. La solution est désormais de plus en plus demandée en France et Nextcloud cherchait un partenaire avec qui travailler pour proposer sa solution aux entreprises et organisations en quête d’une solution sécurisée, autonome, indépendante dans grands acteurs américains ou asiatiques. TAS Group, présent en Europe et dans le sud de la France, apporte son savoir-faire en matière d’hébergement de données : les deux assemblés apportent à toutes les entreprises des solutions plus étendues, mieux intégrées.

La différence fondamentale entre deux solutions collaboratives telles qu’office 365 et Nextcloud, réside dans le lieu de stockage des données. Fini l’hébergement obligatoire chez Amazon Web Services (AWS), Google ou Azure dans un cloud public qui localise les données à sa guise et sans en rendre compte : l’utilisateur a désormais le choix de stocker ses données chez l’hébergeur de son choix ou sur ses propres serveurs.

C’est d’ailleurs le choix qu’a fait le ministère de l’Intérieur en France et le gouvernement fédéral en Allemagne. Cette solution a le mérite non négligeable de proposer une protection des données maximale puisqu’elle ne transmet aucune information vers des plateformes externes et requiert une maintenance directement sur site.

Quels sont les avantages d’une solution collaborative auto-hébergée ?

Avec l’obligation de se conformer au RGPD, devenu incontournable depuis le 25 mai 2019, les solutions Nextcloud offrent aux entreprises une mise en conformité simplifiée et réduisent coûts et risques pour l’utilisateur.

En d’autres termes, Nextcloud est la solution de collaboration qui répond aux objectifs stratégiques de sécurité et de maîtrise des données, tout en offrant un large panel de fonctionnalités à ses utilisateurs :

• Synchronisation de fichiers multi-périphériques

• Éditeur de texte en ligne

• Stockage sécurisé et chiffré

• Solution complète office en ligne

• Partage de fichiers entre utilisateurs et groupes

• Visionneuse de documents en ligne

• Partage de liens publics avec mot de passe possible

• Galerie d’images

• Gestion et synchronisation de calendriers et de contact

Pourquoi TAS Group ?

TAS Group est un groupe européen de services et solutions numériques présent à Sophia Antipolis en France depuis 1997. TAS Group est également éditeur de logiciels, ce qui facilite le dialogue et la compréhension des enjeux technologiques rencontrés par ses clients.

TAS Group, qui possède et exploite plusieurs Datacenters en Europe, apporte à ses clients dans le cadre de ce partenariat technologique son expertise en matière d’hébergement, de cloud computing, et de mise en exploitation en mode SaaS de logiciels métiers.

La proximité géographique entre une entreprise et son Datacenter est un véritable atout. Les utilisateurs de la plateforme pourront ainsi compter sur le support des équipes de TAS Group.

Pourquoi Nextcloud ?

Les caractéristiques qui ont fait de Nextcloud une bonne solution pour TAS Group et ses clients sont en premier temps le fait qu’il s’agisse d’une solution reconnue sur le marché européen, et surtout la quantité impressionnante de fonctionnalités et de plug-ins qui peuvent être ajoutés.

TAS Group propose la solution Nextcloud car estimant qu’elle offre un haut niveau de protection et de contrôle des informations et des communications dans le domaine de l’entreprise, de sorte que les utilisateurs peuvent conserver toutes leurs données sur leurs serveurs, en interne ou hébergés chez TAS Group Cloud Services.

Un partenariat gagnant-gagnant

Beaucoup de valeurs sont communes entre les deux entités, notamment le sens du service client, la sécurité des données, la proximité, l’engagement, l’écoute et la curiosité. Par ailleurs, TAS group propose également ce service en mode dédié pouvant être installé sur un environnement personnalisé, ce qui n’est pas le cas dans la majorité des plateformes collaboratives proposées en mode SAAS.