Absolut Secure propose une carte anti-piratage NFC

janvier 2020 par Emmanuelle Lamandé

Le concept est simple : il suffit de glisser la carte Absolut Secure dans votre portefeuille pour être protégé. Équipée d’une puce certifiée, la carte Absolut Secure possède un système autonome et rend invisible la carte bancaire lorsqu’un pirate tente d’aspirer des données personnelles. Concrètement, le "sans contact" est bloqué dans un rayon étendu à partir du portefeuille. La carte bancaire qui se trouve dans le même portefeuille que la carte Absolut Secure est donc protégée.

Si vous avez besoin d’effectuer un paiement sans contact, en sortant la carte bancaire le NFC se réactive instantanément.

Principales caractéristiques de la carte Absolut Secure :

De la taille d’une carte classique, elle se glisse facilement dans tous les types de portefeuilles.

Il n’y a pas besoin de changer de banque.

La carte Absolut Secure est 100% autonome et n’a pas besoin de batterie pour fonctionner.

Sa durée de vie est illimitée.

Elle n’interfère pas avec les autres cartes, téléphones ou badges de parking. Le blocage concerne uniquement l’onde NFC du paiement sans contact.

Son tarif est de 24,99 €.

Absolut Secure a été fondée par deux étudiants : Maxime Smolinski et Victor Foucré. Maxime suit actuellement un Master Manager en Ingénierie d’Affaires au Smart Campus by CCI à Dijon. De son côté, Victor suit un Master Manager en Ingénierie d’Affaires Industrielles à Hybria Lyon.

En septembre 2019, Absolut Secure a lancé une campagne de financement participatif pour sonder le marché en proposant sa carte en pré-vente exclusive. La jeune entreprise a par ce biais levé plus de 3 200 euros de fonds. Elle a alors lancé officiellement les ventes sur son site internet le 28 octobre 2019. Aujourd’hui, Absolut Secure ambitionne de multiplier les partenariats avec différents magasins pour élargir son réseau de distribution et être présent aussi bien en ligne que dans des points de vente physiques.