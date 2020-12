NETSCOUT introduit l’analyse forensique de la cybersécurité aux workloads du cloud AWS

décembre 2020 par Marc Jacob

NETSCOUT SYSTEMS, INC., annonce l’extension de sa solution intelligente de protection périmétrique à AWS. La combinaison de l’outil Cyber Investigator (NCI) de NETSCOUT et du logiciel CyberStream aux nouveaux services d’accès par paquets d’AWS aide à limiter les coûts et à réaliser des gains d’efficacité dans l’atténuation des nouvelles cybermenaces liées à la migration des applications d’entreprise vers le cloud. Face à l’expansion de la surface d’attaque, la solution s’appuie sur les données par paquets et sur une cyberanalyse approfondie pour s’attaquer rapidement à la source même des problèmes de cybersécurité.

NETSCOUT a collaboré avec AWS pour proposer des solutions d’accès par paquets avec l’introduction de nombreux moyens innovants pour accéder au trafic par paquets pour la cybersécurité et l’expérience utilisateur. Cela inclut l’appliance de répartition de charge de passerelle AWS Gateway Load Balancer (GWLB) récemment annoncée qui fournit un accès pratique, abordable et évolutif au trafic de paquets, à des fins de sécurité et de gestion des performances. Grâce à GWLB, les clients pourront diriger le trafic de n’importe quel cloud privé virtuel (VPC) à CyberStream et Cyber Investigator, sans quitter le cloud. De plus, la nouvelle solution intelligente de protection de périmètre s’intègre sans accroc à l’AWS.