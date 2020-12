R&S®Trusted Gate chiffre les conversations pour une collaboration sécurisée dans Microsoft® Teams

décembre 2020 par Marc Jacob

Avec la recrudescence du nombre de projets réalisés en télétravail, de plus en plus d’entreprises et d’organisations s’appuient sur Microsoft® Teams pour travailler de manière collaborative. Cependant, l’agilité numérique se fait au détriment de la sécurité des données sensibles, lesquelles pourraient tomber entre de mauvaises mains. Le travail collaboratif au sein de Microsoft® Teams implique généralement le partage d’informations et de documents sensibles via des fonctions de conversations de groupe et de messages privés.

Pour cette raison, l’expert en sécurité informatique Rohde & Schwarz Cybersecurity propose désormais un chiffrement transparent sur ces dernières, en plus du chiffrement des documents, basé sur des normes de chiffrement modernes. Ce point est crucial pour les entreprises et les organisations qui opèrent dans le cadre de réglementations de haute sécurité : avec R&S Trusted Gate, collaborer avec Microsoft® Teams peut se faire dans le respect des exigences de sécurité les plus strictes. En outre, l’échange sécurisé de données avec des partenaires externes peut être effectué directement depuis Microsoft® Teams.

R&S Trusted Gate peut être facilement configuré comme partie intégrante de toute solution d’échange de données. Cela s’applique à la fois pour les postes de travail et les interfaces web de Microsoft® Teams, qu’il s’agisse de projets, de messages privés ou de conversations. Grâce au concept de sécurité multi-niveaux de R&S Trusted Gate, les utilisateurs de Microsoft® Teams peuvent uniquement stocker des copies virtuelles non chiffrées de leurs données sur Microsoft® SharePoint Online et OneDrive for Business. Les données originales sont chiffrées et fragmentées et peuvent être stockées soit dans un système de stockage multi-niveaux sur site, soit dans différents environnements cloud. Le contenu des données n’est donc jamais rendu accessible à l’opérateur de la plateforme de cloud publique, ce qui garantit la confidentialité des données, souvent exigée par la loi.

La famille de produits R&S Trusted Gate de Rohde & Schwarz Cybersecurity est une passerelle de protection des données dans le cloud mettant en œuvre une approche centrée sur les données. R&S Trusted Gate peut être intégré de manière transparente dans les clouds publics courants tels que Microsoft® Azure, Google, AWS et les outils de collaboration tels que Microsoft® 365 et SharePoint, assurant une sécurité et un contrôle maximum lors de l’utilisation de ces plateformes. Les exigences légales et les règles de conformité peuvent également être mises en œuvre facilement dans les environnements de cloud computing au niveau mondial. R&S Trusted Gate fonctionne de manière transparente dans les applications existantes afin que les workflows restent inchangés. Une fonction de recherche en texte intégral sécurisée est possible même sur les documents chiffrés. En outre, des fonctions importantes telles que le versioning des documents fonctionne sans restriction.