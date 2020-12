Devoteam Revolve lance une nouvelle offre de chiffrement sur le Cloud AWS

décembre 2020 par Marc Jacob

Ces derniers mois, nous avons vu des entreprises retarder leurs projets Cloud en raison de l’incertitude entourant les transferts internationaux de données. Nous avons écouté leurs besoins et, aujourd’hui, nous sommes heureux de lancer une nouvelle offre cloud pour les entreprises françaises souhaitant tirer le meilleur parti de la technologie tout en bénéficiant de notre expertise et de notre technologie pour protéger leurs données les plus critiques.

Cette nouvelle offre aide les entreprises françaises à migrer rapidement et en toute sécurité vers le cloud AWS. Elle s’appuie sur un accompagnement autour des bons choix de sécurité et de contrôle en utilisant les capacités du cloud AWS conformément aux exigences légales de l’UE, telles que le RGPD. Elle permet également de répondre aux normes internationales de gestion de la sécurité de l’information, telles que l’ISO/IEC27001, et aux principes fondamentaux de sécurité et confidentialité de la donnée du “security and privacy by design”.

Pour cela, nous avons développé un mécanisme de double chiffrement qui garantira que les données client, en transit ou au repos, ne sont pas accessibles ou lisibles par des tierces parties non autorisées. Avec ce mécanisme, le contenu sera chiffré deux fois à l’aide de clés différentes. En respect avec l’état de l’art de la sécurité cloud sur AWS et les normes de chiffrement (AES256) recommandées par l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information (ANSSI), Devoteam Revolve gérera les clés de chiffrement des clients à l’aide d’un HSM (Module hardware de sécurité). Devoteam Revolve sera la seule société tierce qui détiendra les clés de déchiffrement.

Dans le cadre de cette offre, et pour permettre aux entreprises d’utiliser la technologie la plus avancée en toute sécurité, Devoteam Revolve assurera également la formation de ses clients, leur fournira les outils nécessaires et partagera son expertise en matière de sécurité dans le cloud. Cette technologie est dès aujourd’hui disponible pour tous les clients.